Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie tylko czas zbiórki dla potrzebujących. Tego dnia toczą się także spory o ocenę działalności szefa akcji Jurka Owsiaka. W programie #Newsroom zapytany o to został wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Podczas dyskusji, dziennikarz zaproponował politykowi, aby przykleił do marynarki „serduszko” WOŚP.

W niedzielę, 12 stycznia, w całej Polsce odbywa się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna akcja Jurka Owsiaka ma na celu zbiórkę na rzecz nowoczesnych urządzeń służących do ratowania życia i zdrowia dzieci, potrzebujących różnych operacji.

Nie jest tajemnicą, że część środowiska obozu rządzącego jest, delikatnie rzecz ujmując, sceptycznie nastawiona do działalności Owsiaka. Do sporu wokół szefa WOŚP nawiązał Robert Feluś w dzisiejszym wydaniu programu #Newsroom, którego gośćmi byli: Radosław Fogiel z PiS i Michał Kamiński z PSL.

Czy polityk PiS przyklei serduszko WOŚP do marynarki?

Dziennikarz zwrócił uwagę, że wicerzecznik PiS nie ma „serduszka”. – Odkleiło się, czy nie było chęci, żeby przykleić? – zapytał. Fogiel wyjaśnił, że kiedy trafi na wolontariuszy WOŚP, wrzuca datek, jednak nie przyjmuje znaku akcji. – Zawsze uważam, że warto zostawić dla innych – podkreślił.

W odpowiedzi, Feluś zapytał posła, czy chciałby przykleić sobie serduszko, ponieważ przyniósł kilka do studia. – Nie ma obowiązku – zaznaczył. – Mogę oczywiście przykleić, nie widzę problemu – odpowiedział Fogiel, po czym wziął do ręki symbol WOŚP i przykleił do marynarki. – To jest akurat rzecz, która wywołuje emocje w Polakach. Jednak tu chyba nie ma o co się kłócić. Generalnie dobre rzeczy ten Jerzy Owsiak robi – stwierdził dziennikarz.

-Generalnie nie ma się co kłócić o sprawy, które komuś pomagają. Czy to WOŚP, czy to zbiórki internetowe. Jeżeli służy to dobrej sprawie, jeżeli pieniądze są przekazywane na cele charytatywne, to generalnie warto pomagać – podkreślił polityk PiS. Zaznaczył jednak, że wokół akcji są „różne kontrowersje”.

Fogiel odkleił serduszko po programie?

Nieco później, Fogiel pojawił się w TVP w programie „Gość Wiadomości”. Internauci zwrócili uwagę, że nie miał już na marynarce znaku WOŚP.

Radosław Fogiel dziś w tvp info i w PolsatNews.

Znajdź różnicę. pic.twitter.com/qvyjAIWEMN — Dorota Pytel 🇵🇱🇪🇺 #FBPE (@dorota_pytel) January 12, 2020

Źródło: Polsat News, TVP Info, Twitter