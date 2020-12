Papież Franciszek abdykuje przed 31 grudnia 2020 r.?! Choć nic na to nie wskazuje, to biograf obecnego papieża nie ma najmniejszych wątpliwości, że tak się stanie. Jego słowa przytacza portal wPolityce.pl.

Austen Ivereigh, brytyjski dziennikarz, autor biografii obecnego Ojca Świętego jest absolutnie przekonany co do swojej informacji. Według niego papież Franciszek abdykuje jeszcze w tym roku. „Papież Franciszek złoży rezygnację do 31 grudnia 2020 r.” – informuje portal affaritaliani.it, cytowany w Polsce przez wPolityce.pl.

Franciszek abdykuje?!

Choć do końca bieżącego roku pozostało już tylko kilka dni, a obecnie nic nie wskazuje na rezygnację papieża, to Ivereigh nie ma wątpliwości. „Nie sądzę, by kiedykolwiek były jakiekolwiek wątpliwości, że zrezygnuje pod koniec tego roku” – przekonuje.

Ojciec Święty Franciszek miał być pod ogromnym wrażeniem decyzji Benedykta XVI i – wedle tych doniesień – chce pójść w jego ślady. Czy papież abdykuje jeszcze w tym roku? Przekonamy się już za kilka dni.

