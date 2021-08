Już piąty tydzień z rzędu Francuzi protestują na ulicach przeciwko obowiązkowym przepustkom sanitarnym i nowym obostrzeniom dla osób niezaszczepionych przeciw Covid-19.

W Paryżu w dwóch zapowiadanych pochodach ludzie krzyczeli: „Uwolnijmy Francję”, „Macron, zabierz swoją przepustkę i spadaj”.

„Szczepionki powodują szkody” – uważa 71-letni emeryt Philippe Bailleul, uczestnik demonstracji zorganizowanej w stolicy przez Floriana Philippota, byłego zastępcę skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, założyciela małej eurosceptycznej partii Patrioci.

W konkurencyjnym pochodzie zorganizowanym przez ruch „żółtych kamizelek” emerytka Marie Huguet pomstowała na „ideę, że nie może iść tam, gdzie chce”.

Od połowy lipca antyrządowe demonstracje stale rosną w siłę. W ubiegły weekend, według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w całym kraju brało w nich udział ponad 237 tys. ludzi.

Jak dotąd protesty bez większych incydentów przyciągają całe rodziny i apolitycznych demonstrantów, a także opiekunów medycznych lub strażaków w mundurach i wykraczają poza sam ruch antyszczepionkowy.

Od poniedziałku przepustka sanitarna, informująca o pełnym zaszczepieniu przeciwko Covid-19 lub posiadaniu negatywnego testu, we Francji obowiązywać będzie także w kawiarniach, sklepach, na wystawach, w restauracjach i pociągach. Do tej pory obowiązywała jedynie osoby udające się do miejsc kultury i rozrywki. Nie obowiązuje w metrze i w transporcie podmiejskim.

Demonstranci oskarżają rząd o niedoszacowanie ruchu protestu antyprzepustkowego.

Na ten weekend zaplanowało ponad 200 demonstracji w całym kraju. Władze szacują je na „około 250 tys. uczestników”.

Statystyki dotyczące osób zaszczepionych wzrosły ostatnio, gdy prezydent Emmanuel Macron zapowiedział w ubiegłym miesiącu plan wprowadzenia obowiązkowych przepustek sanitarnych. Do tej pory jedną dawkę szczepionki przyjęło prawie 70 proc. Francuzów, całkowicie zaszczepionych jest 57,5 proc. (PAP)

