Friedrich Merz, lider CDU/CSU, wygrał niedzielne wybory parlamentarne w Niemczech. Niemal pewne jest, że to on zastąpi Olafa Scholza na stanowisku kanclerza. Jaki ma stosunek do Polski? Ostatnio wypowiadał się na temat naszego kraju.

W niedzielę, 23 lutego, odbyły się wybory parlamentarne w Niemczech. Zwyciężyła konserwatywna CDU/CSU – 28,52 proc., przed prawicową AfD – 20,8 proc. i dotychczasową partią rządzącą SPD – 16,41 proc. Do Bundestagu dostały się jeszcze dwie formacje: Zieloni (11,61 proc.) i Linke (8,77 proc.).

Znamy końcowe wyniki wyborów w Niemczech.



Potwierdziło się, że FDP i BSW nie przekroczyły progu.



Do rządzenia wystarczy koalicja CDU/CSU-SPD.



Wszystko wskazuje na to, że nowym kanclerzem Niemiec będzie Friedrich Merz.



Link do naszego filmu o tym polityku w poście poniżej. pic.twitter.com/iEwSZ6SnSq — OSW – Ośrodek Studiów Wschodnich (@OSW_pl) February 24, 2025

Poniedziałkowe prognozy wskazują, że najbardziej prawdopodobnym wariantem jest koalicja CDU/CSU z SPD. Nowym kanclerzem zostanie najpewniej lider zwycięskiego bloku Friedrich Merz.

Co wiemy o tym polityku? To prawnik, obecny od lat w niemieckiej polityce. W czasach rządów Angeli Merkel wdał się w konflikt z ówczesną kanclerz, co skutkowało jego odejściem z polityki na wiele lat.

Friedrich Merz ma swoją wizję Niemiec. Tak mówił o Polsce

Jest konserwatywnym liberałem. Opowiada się za uproszczeniem podatków i ograniczaniem świadczeń socjalnych. W trakcie kampanii zapowiadał, że zamknie granice swojego kraju dla imigrantów.

W kwestii polityki zagranicznej dał się poznać m.in. jako zwolennik dostarczania broni na Ukrainę. Zapowiadał także konieczność naprawienia stosunków Niemiec z Francją i Polską. – Najpilniejszą rzeczą w Europie jest naprawa stosunków Niemiec z Polską i Francji. Chcę podpisać polsko-niemiecki traktat o przyjaźni, który wzmocni nasze relacje – podkreślił.

Eksperci sygnalizują, że jest on zwolennikiem wzmocnienia Niemiec i uniezależnienia od USA. Czy do takiego „uniezależnienie” będzie namawiał także rząd w Polsce? Czas pokaże… O sylwetce i planach zagranicznych przyszłego kanclerza pisał m.in. Tomasz Łysiak. Z kolei Jakub Wiech zastanawia się, czy uruchomi on… elektrownie atomowe.

Wśród sylwetek polityków niemieckich na pierwszym miejscu oczywiście Friedrich Merz, który swoją misję kanclerską, jak pisze Corriere, zaczyna w wielu 69 lat, czyli wtedy, gdy wielu odchodzi na emeryturę. Z poprzednich kanclerzy więcej miał jedynie Konrad Adenauer (72 lata), gdy… https://t.co/JyELCSd26R pic.twitter.com/kW8ae3X2bw — Tomasz Łysiak 🇵🇱🇮🇹 (@TomaszLysiak) February 24, 2025

Nowym kanclerzem Niemiec zostanie zapewne Friedrich Merz.



Ciekawie by było, gdyby udało mu się ponownie uruchomić wygaszone niemieckie elektrownie jądrowe.



Wiadomo, że co najmniej dwie z nich (Brokdorf i Emsland) na pewno nadają się do restartu. Siedem kolejnych jednostek… — Jakub Wiech (@jakubwiech) February 23, 2025

