Akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa skierowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga – informuje portal TVN24.pl. Mężczyzna oskarżony jest o kradzież trzech aut.

Jak informuje TVN24.pl, Kamil L. to były już funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. Miał pracować w zarządzie VI SOP, który odpowiada za ochronę prezydenta RP. Jak wynika z informacji dziennikarzy, 26-latek miał pełnić służbę w Belwederze, był wysoko oceniany przez przełożonych.

Teraz Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Kamilowi L. Mężczyzna został złapany podczas kontroli drogowej. Nie zatrzymał się mimo włączenia sygnałów i wpadł do rowu podczas ucieczki. Funkcjonariusze znaleźli w jego samochodzie sprzęt używany do kradzieży samochodów oraz tablice rejestracyjne.

26-latek został zatrzymany, oprócz niego zatrzymano też jego wspólnika, Sebastiana K. Zostali oni oskarżeni o kradzież trzech samochodów między 18 a 19 lutego w Warszawie. Kamilowi L. grozi do 10 lat więzienia a jego wspólnikowi do 15 lat (ze względu na recydywę).

Źr.: TVN24.pl