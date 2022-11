Marka Furla stała się popularna w Polsce dzięki modelowi torebki Candy Bag, który rozsławili celebryci. Szybko przyjęła się na naszym rynku, ponieważ Włochy od zawsze kojarzyły się z pięknymi i eleganckimi wyrobami ze skóry. Marka jest jednak w naszym kraju dostępna w ograniczony sposób. Mamy zaledwie kilka butików stacjonarnych oraz platformy internetowe sprzedające te produkty. Co jednak wiemy o tej marce? Czy warto rozważyć zakup jej wyrobów?

Trochę historii

Furla to włoska marka założona w 1927 roku przez projektanta Aldo Furlanetto. Od prawie 80 lat firma ta tworzy skórzane akcesoria oraz torby najwyższej jakości. Siedzibą firmy jest Bolonia. Marka początkowo nie promowała się w mediach, ich reklamą były klientki, które nosiły ich produkty. Rozwój działalności zablokowała wojna. Dopiero 10 lat po niej zostaje otwarty pierwszy sklep stacjonarny. W latach 70 XX wieku do założyciela marki dołączają jego dzieci — Carlo, Paolo i Giovanna. Wtedy ruszają działania marketingowe, pojawiają się nowe pomysły i wzory. Wprowadzane zostają produkty sezonowe. Marka wchodzi na rynek światowy. Świetne rzemieślnicze techniki produkcji oraz ręczne, precyzyjne wykonanie prowadzi firmę na szczyty popularności. Wysoka jakość materiałów, dbałość o detale to ich znaki rozpoznawcze. Wkrótce torby i inne akcesoria Furla stają się przedmiotami pożądania.

Rozbudowa marki

Z czasem rozbudowano markę o nowy produkt — zegarki. Jest to element, który nadaje szyku i uzupełnia każdą stylizację. Furla oferuje zegarki w srebrze i złocie, ale także w żywych kolorach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zegarki są proste, ponadczasowe. Klasyczny design połączony z eleganckimi akcentami pasuje na każdą okazję. Tarcze robią wrażenie, ale nie są krzykliwe. Proste wskazówki i indeksy liniowe nadają klasy. Brak dodatkowych funkcji i gadżetów pozwala wrócić do prawdziwej funkcji zegarka — wskazywania godziny. Zegarki szybko stały się popularne. Składa się na to zarówno ich wygląd, sposób wykonania, jak i funkcjonalność. W tej chwili marka cieszy się dobrymi wskaźnikami sprzedaży, mimo tego, że nie wydaje ogromnych pieniędzy na marketing i promowanie się w mediach. Jej niedostępność wpływa de facto na jej popularność. Stała się ekskluzywna.

Kilka słów o stylu

Furla — co warto wiedzieć o tej marce? W ciekawy sposób łączy się tam styl klasyczny z ciekawym wzornictwem. Wygląd produktów przyciąga wzrok. Proste formy, które dominują w kolekcjach, doceniają kobiety kochające minimalizm i prostotę. Na tle innych marek wyróżnia się wysoką jakością materiałów, pięknymi kolorami oraz dbałością o detale, które zawsze są przemyślane i idealnie wkomponowane w całość. W tej chwili Furla to synonim elegancji i luksusu w niebanalnym wykonaniu. Jest marką znaną i cenioną na całym świecie. Torby Furla są wytrzymałe, funkcjonalne, a zarazem stylowe. Produkty od Furla sprawiają, że każda kobieta poczuje się wyjątkowo. Nie są dostępne na szeroką skalę, dają więc poczucie unikatowości. Być może dlatego marka bez zbędnego reklamowania ciągle jest pożądana.

