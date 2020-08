Będziemy mieli od czwartku pseudoprezydenta – ogłosiła Kamila Gasiuk-Pihowicz. Posłanka Koalicji Obywatelskiej zakwestionowała uznanie wyborów przez „pseudosędziów” Sądu Najwyższego. Odpowiedział jej wiceminister sprawiedliwości.

Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego potwierdzili w poniedziałek, że wybory prezydenckie są ważne. Z taką decyzją nie zgadza się Kamila Gasiuk-Pihowicz.

„Wybory bez uczciwej kampanii, z opłacaną z budżetu akcją propagandową w mediach rządowych, bez możliwości udziału setek tysięcy Polaków z zagranicy okazały się ‚ważne’. Tylko co to za ‚wybory’? I po co komu taki SN, który przyklepie wszystko czego chce władza?” – zastanawiała się posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Gasiuk-Pihowicz przekonuje, że wybory prezydenckie nie były uczciwe, ani demokratyczne. „Okazuje się, że jeśli powierzyć ich ocenę Izbie SN obsadzonej przez upolitycznionioną KRS to nawet i takie karykaturalne wybory można uznać za ‚ważne'” – podkreśliła.

Kolejny wpis był jeszcze ostrzejszy. „Po pseudodemokratycznych wyborach, uznanych za ‚ważne’ przez pseudosędziów SN, będziemy mieli od czwartku pseudoprezydenta” – oświadczyła. Następnie obwiniła o aktualny chaos prawny Prawo i Sprawiedliwość.

Tezy, które wygłaszała posłanka, dostrzegl wieminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. „Zgodnie z przedstawioną przez Pani logiką jest Pani aktualnie ‚pseudoposłem’, ponieważ ta sama izba SN stwierdziła ważność wyborów, w których uzyskała Pani mandat” – zauważył.

„Zastanawia tylko czy starczy Pani honoru by zwrócić wypłacone od listopada uposażenia oraz diety?” – zapytał polityk.

