W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku przeszczepiono płuca 70-letniemu byłemu sportowcowi cierpiącemu na zwłóknienie tego narządu. Centrum podaje, że jest to najstarszy w Polsce pacjent, u którego wykonano taki zabieg.

O zakończonej sukcesem operacji poinformowała w poniedziałek Wioleta Wójcik z zespołu ds. organizacji i promocji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku. Wyjaśniła, że przeszczep został przeprowadzony na początku września br., na kilka dni przed 70. urodzinami pacjenta cierpiącego na zwłóknienie płuc.

Cytowany w przekazanym mediom komunikacie koordynator programu transplantacji płuc w UCK dr hab. Jacek Wojarski z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, poinformował, że zabieg u pacjenta w tym wieku, to rekord w skali kraju. „Były doniesienia o przeszczepach u 68-latków, u 69-latków. Granica przeszczepu jest zatem przesunięta” – poinformował.

„Choć operacje u osób starszych obarczone są dodatkowym ryzykiem, w tej konkretnej sytuacji zdecydowaliśmy się je podjąć. Doświadczone ośrodki, a do takich aspirujemy, poddają ocenie każdego pacjenta i nie kierują się wiekiem wyłącznie metrykalnym, analizujemy pacjenta bardziej pod względem wieku biologicznego. Pan Eugeniusz to były sportowiec, prowadzący aktywny tryb życia i jego wiek biologiczny został oceniony na zdecydowanie niższy niż ten metrykalny” – powiedział też cytowany w komunikacie Wojarski.

Wójcik poinformowała z kolei, że zwłóknienie płuc u 70-latka było na tyle rozwinięte, że miał on „problem z najprostszymi czynnościami, takimi jak wstanie z krzesła czy pójście do łazienki”. „Nie był w stanie podjąć praktycznie żadnego wysiłku, a jego stan stale się pogarszał. Transplantacja umożliwi mężczyźnie normalnie funkcjonowanie” – podała Wójcik.

Podkreśliła też, że przyjęte przez Międzynarodowe Towarzystwo Przeszczepów Serca i Płuc wytyczne mówią, że przeszczep płuc powinno się wykonywać u osoby maksymalnie 65-letniej, bo u osób powyżej tego wieku znacznie rośnie ryzyko niepowodzenia takiej operacji. „W doświadczonych ośrodkach bierze się jednak pod uwagę wiek biologiczny, który czasem może być określony jako niższy niż ten metrykalny” – napisała Wójcik.

Dodała, że w gdańskim UCK program przeszczepów płuc rozpoczęto w marcu 2018 r. „Dziś operacje tego typu wykonywane są w UCK rutynowo” – poinformowała Wójcik

„Możemy pochwalić się znakomitymi wynikami operacji. W ponad 90 proc. są to zabiegi przeprowadzone z sukcesem. Natomiast w 2019 roku sukces ten był stuprocentowy. Co więcej, nasi pacjenci, co nas ogromnie cieszy, wracają do wcześniej podejmowanych ról społecznych, do pracy” – powiedział Wojarski.

Wójcik przypomniała, że obecnie, poza gdańskim UCK, płuca przeszczepia się również w Poznaniu, Szczecinie i w Zabrzu. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Anna Kisicka