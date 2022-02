Mieszkanka Hagen na terenie Niemiec na długo zapamięta ten powrót do własnego domu. Gdy weszła do salonu, jej oczom ukazał się niespodziewany gość. Okazało się, że na kanapie leżał… dzik.

O zdumiewającej sytuacji poinformowała w mediach społecznościowych lokalna policja, której komunikat przytacza w Polsce m.in. Polsat News. Do zdarzenia doszło w Hagen przy ul. Lennestraße na początku lutego.

Policjanci otrzymali zaskakujące zgłoszenie. 39-letnia kobieta twierdziła, że gdy wróciła do domu, to w salonie na jej kanapie leżał dzik. Kobieta nie zawahała się i natychmiast uciekł z domu, a następnie zawiadomiła policję.

Funkcjonariusze pojawili się na miejscu z osobą uprawnioną do polowań. Dzika udało się jednak przepędzić z domu po otwarciu drzwi frontowych. Zwierzę uciekło do lasu. Dzik znalazł się w domu najprawdopodobniej po wejściu przez otwarte drzwi balkonowe. Gdy zwierzę weszło do środka, drzwi zatrzasnęły się, a salon stał się dla niego pułapką.

