Gen. Bogusław Pacek w rozmowie z RMF FM komentował przebieg wojny na Ukrainie. W jego ocenie obecnie na froncie zapanował pat pomiędzy armiami obu państw. Wojskowy usłyszał też pytanie o to, czy Polska powinna obawiać się agresji w niedalekiej przyszłości.

„Rosjanie z wojskowego punktu widzenia ani nie przegrywają, ani nie wygrywają. Przegraną można nazwać to, że nie udało im się zrealizować celów operacji i ona nie posuwa się do przodu, ale jeżeli popatrzymy na mapę i to, w jaki sposób jest realizowany kolejny etap tej wojny, to wszystko wskazuje na stabilizację sytuacji. Oceniam to jako sytuację patową pomiędzy stronami” – powiedział gen. Pacek.

Czytaj także: Gen. Eaton: „Musimy rozstawić wojska wokół obwodu kaliningradzkiego”

Wojskowy ocenił, że misja pokojowa w obecnej sytuacji nie ma racji bytu, ale nie można wykluczyć, że to się zmieni. „Misja taka jest jak najbardziej wskazana, ale dopiero w momencie kiedy będą ku temu warunki. Dziś o takiej misji nie może być mowy ze względów, które wszyscy znamy. Po pierwsze NATO musiałyby się wyrwać przed ONZ. Mandat ONZ-u jest niemożliwy. Już parę razy to przerabialiśmy, między innymi w Iraku. To nie jest prosta rzecz. Powiedzmy sobie szczerze, dopóki będzie trwała wojna, dopóki będą bombardowania, raczej o takiej misji nie ma mowy” – mówił gen. Pacek.

Zasugerował, że tak naprawdę w propozycji misji pokojowej może chodzić o włączenie NATO do wojny z Rosją. „A jeżeli już, to nazwijmy ją po imieniu i powiedzmy sobie szczerze, że optujemy za włączeniem się państw NATO do wojny z Rosją” – zauważył gen. Pacek.

Wojskowy uważa, że Polska raczej nie znajdzie się na celowniku Rosji. „Rosja nie ma żadnego powodu do tego, żeby uderzać na Polskę. (…) Rosja mogłaby uderzyć na Polskę tylko wtedy, gdyby chciała zastraszyć NATO, albo rozpocząć wojnę z NATO” – mówił gen. Pacek.

Czytaj także: Szef Pentagonu o rosyjskiej inwazji: „To była seria błędnych kroków”

Jego zdaniem, od kilku lat „denerwujemy Rosję”. „To jest wszystko prawda, że zwracamy na siebie uwagę. Ale to jest pewien ton polityki, dyplomacji i ja nie przesadzałbym tutaj z jakimiś bardzo ważnymi celami dla których Rosja chciałaby uderzyć w Polskę” – dodał gen. Pacek.

Źr. RMF FM