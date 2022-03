Emerytowany generał sił lądowych USA Paul Eaton przekonuje, że NATO powinno przejść do bardziej aktywnych działań i odwrócić uwagę Rosji od Ukrainy. Jako przykład potencjalnych działań wskazał możliwość rozmieszczenia wojsk w pobliżu obwodu kaliningradzkiego.

Eaton stwierdził, że Zachód powinien „strategicznie” odciągnąć uwagę Kremla. Szczególnie, że obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której większość bojowych jednostek rosyjskich sił skupiono na Ukrainie.

„Powinniśmy zrobić coś, by wybić Putina z rytmu, żeby go czymś zaskoczyć i zaniepokoić, przejąć inicjatywę. Takim czymś mogłoby być rozmieszczenie wojsk – np. dywizji pancernej – wokół obwodu kaliningradzkiego. Chodzi o to, żeby sprawić, żeby miał się czego obawiać” – przekonuje gen. Eaton, były doradca Hillary Clinton. „Sama obecność tam wojsk uczyniłoby życie Rosjan dość nieprzyjemnym” – zauważył.

Wojskowy stwierdził, że możliwe są również inne sposoby, by to zrobić. Wskazał tu przykładowo na domenę cybernetyczną, czy na dyplomację, poprzez zacieśnienie stosunków z przychylnymi dotąd Moskwie państwami np. z Kazachstanem.

Amerykański generał odniósł się też do sprawy MiG-ów. „Początkowo myślałem, że to bardzo kreatywny pomysł. Ale jeśli rzeczywiście jest tak, że Ukraina wciąż ma dziesiątki własnych samolotów, z których korzysta w ograniczony sposób, to faktycznie być może warto skupić wysiłki na broni, która robi większą różnicę” – powiedział Eaton. „Z drugiej stronie wojna to stan, w którym więcej zawsze znaczy lepiej. Zawsze potrzeba więcej sprzętu, więcej broni, więcej dostaw” – zauważył.

Wojskowy bardzo krytycznie odniósł się też do sposobu prowadzenia wojny przez Rosję. „Słysząc historię o tym, jak Rosjanie stoją, bo skończyło im się paliwo, nie mogłem w to uwierzyć. Amerykańskim czołgom, ani polskim, ani z innej armii NATO nie kończy się paliwo, bo zaopatrzenie to jest absolutna podstawa” – powiedział gen. Eaton.

