Gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z portalem wPolityce.pl bardzo krytycznie ocenił osoby wieszczące „zmierzch czołgów”. Jednocześnie, jako były czołgista, zapewnił, że amerykańskie Abramsy to najlepsze współcześnie czołgi.

Były dowódca wojsk lądowych krytycznie ocenił głosy zapowiadające zmierzch czołgów. „Teoretycy mówiący o „zmierzchu czołgów” po pierwsze są niedouczeni, nie znają historii i nie mają żadnego doświadczenia wojskowego, w związku z tym wieszczą takie głupoty i deprecjonują tych, którzy te czołgi Abramsy kupili” – mówi gen. Skrzypczak.

„Natomiast ja znam przynajmniej jeden przypadek, który widziałem na własne oczy, jak Amerykanie mówili, że będą tylko lekkie wojska, ale pojechali do Iraku i rebelianci w Samarze spuścili im manto, to natychmiast gwałtem ściągali czołgi ze Stanów Zjednoczonych, bo bez nich nie mogli sobie poradzić z rebeliantami” – dodał.

Wojskowy dodał, że oprócz „niedouczonych ekspertów” o końcu epoki czołgów mówią także lobbyści, „którzy lobbują za czymś innym”. „Jakby był zmierzch czołgów to w Ukrainie nie byłoby tylu czołgów. Obie strony ich używają i obie strony uważają, że jest to potrzebne. Czyli nie bardzo wiem, co autor „zmierzchu czołgów” miał na myśli, ale na pewno nie miał na myśli czasów współczesnych. Może on żyje w jakimś matrixie? Nie wiem. Czołgi są potrzebne” – podkreślił gen. Skrzypczak.

Gen. Skrzypczak pochwala zakup Abramsów

Były dowódca wojsk lądowych bardzo pozytywnie ocenił zakup amerykańskich czołgów Abrams. „Jestem czołgistą, pancerniakiem, całe swoje wojskowe życie spędziłem w czołgach i się na nich znam. Powiem pani, iż sądziłem, że te czołgi, które mają Rosjanie są dobrymi czołgami i że będzie Abramsom ciężko z nimi walczyć, ale po wybuchu wojny w Ukrainie przekonałem się, że rosyjskie czołgi ustępują Abramsom przynajmniej o trzy klasy” – ocenił.

„Jest to więc dobry zakup – Abrams jest najlepszym czołgiem i wydaje się, że w rękach polskich czołgistów będzie doskonałym narzędziem w konfrontacji z Rosjanami, jakby im się chciało z nami wojny” – powiedział gen. Skrzypczak.

Źr. wPolityce.pl