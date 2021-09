Tego jeszcze nie było. Magda Gessler postanowiła przerwać program „Kuchenne rewolucje” w Piekarach Śląskich. Restauratorka zrezygnowała z przygotowania kolacji promocyjnej, a gdy wróciła na miejsce okazało się, że knajpa już nie działa.

Program „Kuchenne rewolucje” od lat cieszy się ogromną popularnością. Nie brakuje restauracji, które zgłaszają się, by przyjechała do nich Magda Gessler. Ostatnio z takiej pomocy postanowiła skorzystać restauracja „Testy” w Piekarach Śląskich. Wszystko jednak poszło nie tak.

Przed kamerami TVN właściciel restauracji przyznał, że z powodu pandemii ma problemy finansowe i nie może wypłacić pracownikom pensji. Potwierdzili to pracownicy, którzy stwierdzili jednak, że to właściciel jest w knajpie „największym problemem”. Miał on zalegać z wieloma płatnościami.

Gdy Magda Gessler przybyła na miejsce, okazało się, że ogromnym problemem jest sam czas oczekiwania. Restauratorka ponad godzinę miała czekać na cokolwiek do jedzenia, a następnie stwierdziła, że nie spróbuje żadnego z dań i wyszła z restauracji. Prośby właściciela nie pomogły.

Następnego dnia Magda Gessler wróciła na miejsce, ale sytuacja nie była lepsza. Stwierdziła, że w kuchni jest brudno, śmierdzi starą fryturą, na miejscu znalazła też twardy chleb. „Nie wiem, czy ja zrobię rewolucję, czy każę pana zamknąć” – krzyczała. „Ja takiego gó*na, jakby ktoś komuś nas*ał na kuchnię, to w życiu nie widziałam” – dodała.

Magda Gessler przerwała rewolucję

Trzeci dzień także nie przyniósł poprawy. Magda Gessler przyszła do restauracji i odkryła, że jest tam praktycznie pusto. Z kuchni zniknęła też między innymi kuchenka. Restauratorka stwierdziła, że przerywa rewolucję i nie zorganizuje kolacji promocyjnej. „Ja na tym kończę. Nie mam warunków, by stworzyć tę kolację, bo nie mogę gotować bez kuchenki ani piec bez piekarnika!” – mówiła.

Na miejsce restauratorka wróciła kilka tygodni później. Jak się okazało, knajpa już nie działała. „Szyldu nie ma, brud jest… Jak ciemno tak, kurde. Ale bajzel, pierdo*nik. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam!” – stwierdziła.

Żr.: TVN, Instagram/kuchennerewolucjetvn