Roman Giertych i Grzegorz Braun starli się w sobotę na Twitterze. Osią sporu okazała się decyzja Joe Bidena o wysyłce dodatkowych żołnierzy do Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiedź polityka Konfederacji wyraźnie nie spodobało się Giertychowi.

Roman Giertych nie ukrywał na Twitterze, jak dużą wagę ma decyzja Joe Bidena o przesłaniu amerykańskich wojsk do Polski. „Uważam, że decyzje Bidena o wysłaniu licznych wojsk do Polski to największa zmiana geopolityczna od 1989 roku. Byliśmy w NATO, ale nigdy nie było testu sojuszu. Joe Biden – przyjaciel Polski (i Tuska) nas nie zostawił w godzinę próby. Najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie” – napisał.

Odpowiedź Grzegorza Brauna była krótka, ale bardzo wymowna. „Już głębiej się nie dało” – napisał.

Już głębiej się nie dało ;-) https://t.co/K9U9pGEems — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) February 12, 2022

Giertych odpisał bardzo stanowczo. „Napisałbym spadaj moskiewski agencie, gdybym nie wiedział żeś waćpan żaden agent tylko idiota zwyczajny jakich wielu u nas w historii było i pracujesz dla ruskich nie za żadne ruble tylko z głupoty wrodzonej i nieuleczalnej” – odpowiedział.

Napisałbym spadaj moskiewski agencie, gdybym nie wiedział żeś waćpan żaden agent tylko idiota zwyczajny jakich wielu u nas w historii było i pracujesz dla ruskich nie za żadne ruble tylko z głupoty wrodzonej i nieuleczalnej. https://t.co/tueTarIsHE — Roman Giertych (@GiertychRoman) February 12, 2022

Żr.: Twitter