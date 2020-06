Roman Giertych nie zagłosował na Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Mecenas i polityk w niedzielę wieczorem pojawił się w sztabie wyborczym Szymona Hołowni. W rozmowie z Polsat News wyznał, że dotrzymał słowa i zagłosował na kandydata, który w drugiej turze miał największe szanse na pokonanie Andrzeja Dudy.

Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich – wynika z sondaży exit poll i late poll. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej z 87,16 proc. komisji wynika, że urzędujący prezydent uzyskał 45,24 proc. poparcia, podczas gdy kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 28,92 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia (13,69 proc.) a na czwartym Krzysztof Bosak (6,79 proc.).

Z wielu sondaży przedwyborczych wynikało, że to Szymon Hołownia ma największe szanse na to, by w drugiej turze wyborów prezydenckich pokonać Andrzeja Dudę. Teraz to głosy jego wyborców mogą zadecydować o zwycięstwie. W jego sztabie wyborczym pojawił się Roman Giertych, który w rozmowie z Polsat News tłumaczył, na kogo zagłosował. „Publicznie zapowiadałem, że zagłosuję na kandydata, który ma największe szanse pokonać Andrzeja Dudę i dotrzymałem słowa. Zagłosowałem na Szymona Hołownię i stąd moja obecność tutaj” – powiedział.

Giertych nie ukrywał, że jest pod wrażeniem wyniku, jaki w wyborach uzyskał Hołownia. „Jestem pod wielkim wrażeniem wyniku, który otrzymał Szymon Hołownia. Jego zapowiedź ruchu społecznego jest bardzo ważną zmianą na polskiej scenie politycznej” – wyznał.

Roman Giertych zaznaczył również, że Rafał Trzaskowski, który w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzy się z Andrzejem Dudą, powinien dojść do porozumienia z ruchem Szymona Hołowni. W ten sposób kandydat Koalicji Obywatelskiej będzie w stanie wygrać. „W moim przekonaniu takie porozumienie dawałoby szanse, żeby pokonać Dudę. Trzaskowski może zostać nowym prezydentem Rzeczypospolitej” – powiedział.

