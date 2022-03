Gigantyczna eksplozja miała miejsce w Biełgorodzie, na terytorium Rosji. W sieci pojawiły się nagrania ilustrujące to zdarzenie.

Informacje o wybuchu w Biełgorodzie pojawiły się w mediach wtorkowej nocy. Według mediów do eksplozji doszło w składzie broni. – Wójt jest już na miejscu. Ma bezpośredni kontakt ze mną. Natychmiast przekazuje mi wszystkie informacje. Wśród mieszkańców nie ma ofiar. We wsi nie ma zniszczeń – powiedział Wiaczesław Gładkow, gubernator obwodu.

W sieci natychmiast zaczęły się pojawiać informacje, że za wybuchem stoi ukraińska armii. W skład amunicji miałaby trafić rakieta Toczka-U. Po kilku godzinach wpisy, które kolportowały te doniesienia zniknęły. Co ciekawe, przekazywali je także zagraniczni korespondenci i eksperci, m.in. niemiecki ekspert ds. Rosji Siergiej Sumlenny.

Ukrainian army hit a Russian ammunition depot on Russian territory near Belgorod with a ballistic missile "Tochka-U". This is the first time as Ukraine attacks Russian territory as a retaliation. A huge inspiration for Ukrainian army, and a great humiliation for Russian army. pic.twitter.com/0uJCJQGKkO