Gigantyczna eksplozja w centrum okupowanego przez Rosjan Melitopola. Agencja informacyjna NEXTA podaje, że celem ataku mógł być kolaborujący z Rosjanami Jewhen Balicki.

Agencja NEXTA podaje, że w Melitopolu, ukraińskim mieście, które znajduje się pod rosyjską okupacją, doszło do gigantycznej eksplozji. – W Melitopolu doszło do eksplozji. Lokalne media donoszą, że rano w pobliżu centrum handlowego Kvartal słychać było wybuch. Według wstępnych informacji był tam kolaborujący z Rosjanami szef obwodu Jewhen Balicki – czytamy na Twitterze agencji NEXTA.

Na tym jednak nie koniec. Przedstawiciele wspomnianego medium informują również, że według niektórych doniesień okupanci na miejscu „panikują”, a eksplozja raniła siostrzenicę Balickiego.

– Potężna eksplozja w centrum Melitopola wybiła okna okolicznych domów. Według lokalnych mediów okupanci panikują. Kilka osób zostało rannych. Podobno siostrzenica współpracownika Balitsky’ego została ranna – czytamy.

