Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o danych dotyczących frekwencji na godzinę 12:00. Wiele wskazuje na to, że dziś do urn wyborczych pójdzie rekordowo dużo Polaków. Frekwencja wynosi bowiem 24,08 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do godziny 12:00 w tegorocznych wyborach prezydenckich wzięło udział 24,08 proc. uprawnionych do głosowania. To zdecydowanie najwyższa frekwencja w ostatnich latach. Dla porównania, w wyborach prezydenckich z 2015 roku udział do godziny 12:00 wzięło 14,61 proc. uprawnionych, natomiast w wyborach parlamentarnych z 2019 roku – 18,14 proc. uprawnionych.

Jeśli chodzi o województwa, najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim – tam do urn poszło do godziny 12:00 26,36 proc. uprawnionych. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie (25,32 proc.) a na trzecim podlaskie (25,16 proc.). Najniższe frekwencje wystąpiły w województwach: opolskim (20,06 proc.), świętokrzyskim (22,13 proc.) i lubuskim (22,65 proc.).

Podobnie wygląda sytuacja w dużych miastach. Tutaj również najwyższa frekwencja jest w Warszawie, gdzie zagłosowało 29,59 proc. uprawnionych. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się Zielona Góra i Toruń z frekwencją wynoszącą odpowiednio 28,58 i 28,42 proc. Najmniej uprawnionych zagłosowało w Gdańsku (22,11 proc.), Katowicach (25,92 proc.) i Lublinie (26,5 proc.).

Źr.: PKW