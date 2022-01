Dwa tysiące złotych mandatu i utrata punktów karnych – to efekt przekroczenia o 65 km/h dozwolonej prędkości przez 33-letnią kobietę. Została ona złapana przez funkcjonariuszy z grupy SPEED w miejscowości Racławice.

Nowy taryfikator mocno daje się we znaki kierowcom. Mandaty między innymi za przekroczenie prędkości są bardzo wysokie i nie dochodzą już do 500 złotych ale do kilku tysięcy. Boleśnie przekonała się o tym 33-letnia kobieta, którą złapali funkcjonariusze z grupy SPEED.

Jak informuje policja z Ostrzeszowa w województwie wielkopolskim, kobieta jadąca oplem została zatrzymana do kontroli w miejscowości Racławice. Jak się okazało, jadąc po terenie zabudowanym, przekroczyła dopuszczalną prędkość o 65 km/h. Nie tylko zatrzymano jej prawo jazdy, ale również nałożono mandat karny w wysokości 2 tysięcy złotych.

Policja przestrzega, by pilnować ograniczeń prędkości. Aby uniknąć surowych kar należy zachować rozwagę podczas poruszania się po drogach.

Żr.: Policja