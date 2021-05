Rafał Gikiewicz skutecznie przeszkadzał Robertowi Lewandowskiemu w pobiciu rekordu Gerda Muellera. Ostatecznie mu się nie udało. „Lewy” strzelił 41. bramkę w ostatnich sekundach meczu z Augsburgiem.

To był wielki mecz z emocjami do samego końca. Robert Lewandowski przez 90 minut próbował strzelić 41. gola w obecnym sezonie Bundesligi, by pobić niemal 50-letni rekord Gerda Muellera. Skutecznie powstrzymywał go przed tym Rafał Gikiewicz.

Ostatecznie polski napastnik sprostał zadaniu, ale dosłownie w ostatnich sekundach spotkania. Lewandowskiemu udało się pokonać bramkarza Augsburga i ustalić wynik spotkania na 5:2. Co najważniejsze, strzelił swojego 41 gola w Bundeslidze i pobił legendarny rekord Gerda Muellera.

Po meczu zdjęcie z Robertem Lewandowskim zrobił sobie Rafał Gikiewicz. Pogratulował również napastnikowi w mediach społecznościowych. „Lewy, jesteś Legendą. SZACUNEK” – napisał.

