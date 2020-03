Oszuści starają się wykorzystać strach przed koronawirusem. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami o rzekomych właściwościach przeciwwirusowych. Bądźmy rozważni.

„W przestrzeni publicznej, w szczególności w Internecie pojawia się coraz więcej ofert produktów o sugerowanych właściwościach przeciwwirusowych lub chroniących przed zarażeniem SARS-Cov-2” – czytamy w komunikacie GIS.

Inspektorat przypomina, ze suplementy diety to skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji o właściwościach odżywczych, bądź fizjologicznych. Produkty te stanowią uzupełnienie diety i nie przechodzą badań klinicznych.

GIS przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd.

„Informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta. Dlatego też znakowanie, prezentacja i reklama nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości” – zaznaczają autorzy komunikatu.

„Wskazywanie w oznakowaniu, prezentacji czy reklamie środków spożywczych, w tym suplementów diety na ich właściwości lecznicze (takie jak np.: działanie przeciwwirusowe, leczenie grypy, ochrona przed zarażeniem SARS-Cov-2, leczenie infekcji COVID-19) stanowi naruszenie prawa i nie znajduje oparcia w medycynie opartej na faktach” – dodano.

GIS informuje, że w czasie ograniczonej aktywności zawodowej i społecznej oraz w czasie narażenia na infekcje, istotne jest nasze prozdrowotne zachowanie: odpowiednia długość snu, zdrowa dieta, rekreacja i odpoczynek.

„Suplementacja może być stosowana u osób cierpiących na niedobory poszczególnych witamin lub składników mineralnych lub w przypadku, kiedy z dietą nie są dostarczane wystarczające ilości witamin i składników mineralnych, nie zastąpi ona jednak zdrowego odżywiania ani leczenia” – czytamy w komunikacie.

Co możesz zrobić, by chronić się przed koronawirusem?

1. Zostań w domu-ograniczysz transmisję wirusa. Nie lekceważ zagrożenia.

2. Myj często ręce, dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak telefon, klamki, blaty etc

3. Stosuj się do komunikatów służb, w tym @MZ_GOV_PL @GIS_gov pic.twitter.com/m8aOiNN7oq