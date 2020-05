Wicepremier Piotr Gliński na Twitterze odniósł się do wywiadu, jakiego Kazik udzielił „Rzeczpospolitej”. Muzyk opowiadał o utworze „Twój ból jest lepszy, niż mój”, który wywołał ogromne zamieszanie w radiowej Trójce.

Kazik w rozmowie z „Rz” mówił, co skłoniło go do napisania utworu „Twój ból jest lepszy, niż mój”. Jak przekonywał, piosenka nie jest o tym, że Kaczyński poszedł na grób brata i matki. „Tylko o tym, że inni tego nie mogli zrobić” – podkreślił.

„Moja piosenka jest o równości wobec prawa, o tym że są twórcy rozporządzeń, których te rozporządzenia nie obowiązują. Nie mówię, że Kaczyński napisał rozporządzenie, ale jego ludzie.” – mówił Kazik. „Pamiętam, że poza telewizją publiczną oburzenie wizytą na cmentarzu było powszechne. Nie tylko ludzie opozycji i z nią sympatyzujący byli oburzeni” – dodał.

Wywiad skomentował na Twitterze Piotr Gliński. „W związku z wywiadem Kazika dla ‚Rz’ jeszcze raz podkreślam, że nie było żadnego rozporządzenia nakazującego zamknięcie cmentarzy. Decyzje o ewentualnym zamknięciu podejmowały ich zarządy” – napisał wicepremier.

„Teza o rzekomym złamaniu równości wobec prawa to polityczna propaganda, na którą, niestety, wielu się nabiera. Żyjemy wciąż w systemie medialnego kłamstwa, który potrafi oszukać nawet ludzi tak bystrych jak Ilona Łepkowska, Piotr Zaremba czy Kazik Staszewski” – dodał Gliński.

