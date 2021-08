Dokładnie o godzinie 17:00 w Warszawie i w wielu innych polskich miastach rozbrzmiały syreny, a przechodnie przystanęli na chwilę. Dokładnie 77 lat wcześniej miała miejsce godzina W oznaczająca wybuch Powstania Warszawskiego. W sieci zaroiło się od filmików i fotografii uwieczniających ten niezwykły moment.

Gdy wybrzmiała godzina W tysiące Polaków zgromadziło się w centrum stolicy na rondzie Dmowskiego i przy Zamku Królewskim. Gdy zawyły syreny, wokół rozbłysły race i pojawiło się mnóstwo dymu. Wszyscy na chwilę zamilkli i oddali hołd Powstańcom.

Gloria Victis

Godzina „W”. 77. lat temu rozpoczął się bój o wolność. Rozpoczęło się #PW1944

Chwała Bohaterom!

Wieczna pamięć Poległym! pic.twitter.com/eddtwSGEZB — PL1918 (@PL1918) August 1, 2021

77 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17.00 wybiła godzina „W” – wybuchło #PowstanieWarszawskie.



Tysiące naszych Rodaków stanęło do walki o wolność naszej Ojczyzny – naszą wolność. #PW1944 #Pamiętamy #NarodowyDzieńPamięciPowstaniaWarszawskiego pic.twitter.com/jyYIoUYWm0 — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) August 1, 2021

1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 wybuchło #PowstanieWarszawskie – Dziś w 77. rocznicę wybuchu #PW1944 policjanci oddają hołd Powstańcom Warszawskim. Cześć i chwała bohaterom! #GodzinaW #1sierpnia #Pamiętamy pic.twitter.com/TTxHzPd6U6 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 1, 2021

Dokładnie 77 lat temu, 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. Był to największy niepodległościowy zryw przeciwko Niemcom w całej okupowanej ówcześnie Europie. Choć dowództwo zakładało, że walka potrwa kilka dni, to ostatecznie trwała ponad dwa miesiące – do 2 października.

Czytaj także: Ambasador Niemiec odniósł się do Powstania Warszawskiego. „Znak bólu i wstydu”

W walkach z Niemcami życie straciło ok. 18 tys. Powstańców. Kolejne 25 tys. odniosło obrażenia. Szczególnie ucierpiała ludność cywilna. Szacuje się, że w Powstaniu życie straciło co najmniej 180 tys. cywili. Pozostałe 500 tys. mieszkańców wypędzono z miasta, a większość budynków Niemcy objęli planowanym wyburzaniem.

