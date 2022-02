Rosja zaatakuje Ukrainę w nocy z wtorku na środę – donosi „The Sun”. Brytyjski dziennik wskazał nawet dokładną godzinę inwazji. Dziennikarze przekonują, że weźmie w niej udział 200 tys. żołnierzy. W sieci pojawiły się jednak opinie podważające trafność przewidywań…

Z doniesień brytyjskiego dziennika „The Sun” wynika, iż Rosja uderzy na Ukrainę w nocy z wtorku na środę o godzinie 2.00 czasu polskiego. Dziennikarze przewidują, że początkiem inwazji będzie atak rakietowy, a następnie operacja z udziałem 200 tys. żołnierzy. W artykule dodano, że atak może być przeprowadzony z wielu punktów.

US intelligence claims Russia set to invade Ukraine at 1AM tomorrow with massive missile blitz and 200,000 troops pic.twitter.com/NwLrHYn2kT