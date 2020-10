Wiele wskazuje na to, że już wkrótce w kraju mogą pojawić się kolejne obostrzenia. Jak informuje RMF FM, wśród nich może być powrót tzw. godzin dla seniorów. Miałyby one obowiązywać nie tylko w sklepach, ale również w salonach fryzjerskich i kosmetycznych.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4739 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń, już od soboty cała Polska zostanie objęta żółtą strefą. Oznacza to między innymi wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek również na otwartej przestrzeni.

Wygląda na to, że liczba zakażeń wciąż będzie rosła. Może to oznaczać wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował na antenie RMF FM, że szczególną troską należy otoczyć osoby starsze. „Na pewno szczególnie pochylamy się nad osobami starszymi, bo jeżeli widzimy zakażenia i widzimy osoby hospitalizowane, to jest jasny sygnał – dominują osoby starsze” – powiedział.

Wojciech Andrusiewicz przyznał, że Ministerstwo Zdrowia rozważa powrót restrykcji chroniących osoby starsze. Mają to być między innymi tzw. godziny dla seniorów, które miałyby obowiązywać nie tylko w sklepach, ale również w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych> „W najbliższych dniach pewnie będziemy to ogłaszać” – zapowiedział rzecznik resortu.

Źr.: RMF FM