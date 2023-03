Google Ads (kiedyś Google Adwords), to system reklamowy firmy Google. Daje Ci on możliwość wyświetlania reklamy produktowej w wyszukiwarce, reklamy tekstowej, reklamy graficznej, czyli banerowej w sieci reklamowej Google Display Network. Możliwe są też reklamy wideo w portalu YouTube.

Na czym polega usługa Reklama Google Adwords?

Usługa reklamowa Google Ads odnosi się do reklamy tekstowej w wyszukiwarce Google. Jeżeli będziesz chciał skorzystać z takiej usługi, to Twoja strona internetowa będzie wyświetlała się na pierwszej, drugiej, trzeciej albo czwartej pozycji w wyszukiwarce Google. Pod tym wynikiem, będzie informacja, że jest to reklama. Tekstowa reklama Google Ads to inaczej linki sponsorowane w Google lub reklama płatna w Google.

Jak prawidłowo skonfigurować reklamę tekstową Google Ads?

Musisz zacząć od określenia odpowiednich danych dla strony internetowej. Mamy tutaj na myśli między innymi frazy kluczowe. Po ich wpisaniu w wyszukiwarkę Google, Twoi potencjalni klienci zobaczą reklamę Twojej strony internetowej. Będzie się ona znajdowała wśród pierwszych czterech wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google. Zachęcamy Cię do skorzystania z pomocy specjalisty, ponieważ tylko on będzie umiał stworzyć atrakcyjną treść reklamową. To właśnie ona jest odpowiedzialna za zachęcenie użytkownika do odwiedzenia Twojej witryny internetowej. W treściach reklamowych Google Ads nie można stosować wykrzykników, ani używać Capslocka, bo to przyciąga uwagę podświadomie i jest graniem nie w porządku w odniesieniu do innych podmiotów, które są dostępne na rynku.

Fot. mat. prasowe

Ile kosztują reklamy w Google Ads?

Rozliczenie skonfigurowania takiej reklamy Google Ads opiera się na systemie PPC (Pay Per Click). Działa on na tej zasadzie, że w ramach budżetu reklamowego, opłata jest pobierana tylko wtedy, gdy odbiorca kliknie w reklamę. Masz obowiązek zapłacić wyłącznie za fizyczne wejścia na Twoją stronę internetową.

Prowadząc firmę, kampanię reklamową produktu, czy usług rozważasz wiele opcji marketingu, prawda? Dlatego warto poznać jedną z dobrze znanych opcji marketingowcom, jaka jest Google Ads. Czym ona jest? Czy warto ją używać? Sprawdź sam!

Google Ads niesamowicie skuteczna reklama

Google Ads to kolejne narzędzie, które polega na płatnej reklamie danej rzeczy, produktu usługi, czy po prostu wideo na YouTube. Google Ads to nic innego jak narzędzie od twórców Google, które pomaga zdobyć Ci dany ruch prawdziwych osób skierowany do Ciebie i Twojej rzeczy za daną ilość pieniędzy. Przykładowo kampania reklamowa jednodniowa za 50 złotych przyniesie Ci 5.000 osób, jak to działa? Ty opłacasz, swoje zamówienie a Google promuje, Ciebie tak długo aż Twój próg zostanie spełniony.

Google Ads — Czy warto?

Google Ads warto używać, jeżeli chcemy zdobyć szybki ruch w krótkiej chwili. Jednakże po upływie kampanii ruch ten przestaje istnieć i wciąż się pojawiać. Dlatego też i Google Ads jest dobrą opcją, jeżeli chcemy szybko poinformować swoich odbiorców o nowym produkcje, usłudze, czy o nowym materiale na YouTube. Jeżeli chcesz, tak osiągnąć większy rozgłos jest, to warte uwagi, czy jeżeli chcesz przez dany okres promować dany ważny wpis, jeżeli chcesz, trwalsze i systematyczne efekty Google Ads nie jest, wskazywane jako dobre.

Google Ads — Ile kosztuje?

Google Ads nie ma swojego wymogu minimalny koszt reklamy to kilkanaście groszy (przykładowy cennik znajdziesz na stronie mediaclick.pl). Tak samo jest z czasem trwania reklamy, jest to minimalny jeden dzień, więc tworząc, reklamę musisz, pamiętać, że reklama musi być opłacona od złotówki na minimalny jeden dzień, jednakże warto tworzyć reklamy pojedyncze na dwa trzy dni za kwotę 100/200 złotych, wówczas są najlepsze i najciekawsze efekty tworzenia ów reklamy (dla mało konkurencyjnych branż).

