Na Google Cloud Platform (GCP) składa się blisko 200 usług przeznaczonych do budowania i rozwijania biznesu w chmurze. Oto najważniejsze powody, dla których inwestycja w GCP może się firmom opłacić.

Pod pojęciem Google Cloud Platform rozumiemy zestaw gotowych narzędzi i usług sprofilowanych pod wszechstronną działalność online biznesu o praktycznie dowolnej wielkości. Sedno ekosystemu GCP stanowi chmura, czyli sieć połączonych ze sobą centrów danych rozsianych po całym globie.

Służą one nie tylko jako miejsce przechowywania i udostępniania danych. Zajmują się również ich kompleksowym przetwarzaniem. Za sprawą efektu skali przedsiębiorcom chętnym wykorzystać narzędzia GCP oferowana jest niemal nieograniczona moc obliczeniowa, której nie byliby w stanie osiągnąć tradycyjnymi metodami, czyli w tzw. środowisku on premise (na infrastrukturze lokalnej).

Co szczególnie ważne, te same rozwiązania dostępne są zarówno dla początkujących małych startupów, jak i dużych korporacji o globalnym zasięgu. Tutaj zarówno Jan Kowalski, jak i Elon Musk mogą korzystać z dokładnie tych samych narzędzi. We wdrażaniu Google Cloud Platform pomagają klientom autoryzowani partnerzy, tacy jak FOTC.

Oto najpopularniejsze zastosowania dla Google Cloud Platform:

wdrażanie aplikacji;

hosting stron WWW;

analiza biznesowa (BI);

tworzenie i zarządzanie bazami danych;

zarządzanie dużymi zbiorami danych (BigData);

sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence)

uczenie maszynowe (ML – machine learning);

przechowywanie plików, obiektów i treści;

maszyny wirtualne, tworzenie i zarządzanie sieciami;

przetwarzanie danych i synchronizacja w czasie rzeczywistym;

monitoring procesów, śledzenie błędów, identyfikacja wąskich gardeł;

segment internetu rzeczy (IoT – internet of things);

tworzenie i zarządzanie API (interfejs programowania aplikacji).

Korzyści dla biznesu z używania Google Cloud Platform

Model płatności wielu usług dostępnych w Google Cloud Platform może zostawić w kieszeni przedsiębiorcy poważne sumy oszczędności. Wszystko za sprawą rozliczenia na bazie systemu pay-as-you-use, czyli realnie wykorzystanych zasobów.W bardzo wielu usługach GCP płacimy tylko za faktyczne zużycie.

Jeśli nasza firma dopiero się rozkręca, usługi Google Cloud Platform będą kosztować dużo mniej, niż przy wykorzystaniu własnej fizycznej infrastruktury. Odpadają wydatki na zakup, bieżące utrzymanie oraz usuwanie potencjalnych awarii.

Z drugiej strony, jeśli spodziewamy się okresowych skoków ruchu, Google Cloud Platform sprosta temu wyzwaniu dużo lepiej i co najważniejsze taniej, niż infrastruktura on premise. Skalowanie zasobów w górę (upscaling) i w dół (downscaling) odbywa się automatycznie na podstawie wcześniej ustalonych progów. Zawsze zużywamy dokładnie tyle zasobów chmury ile w danym momencie potrzebujemy.

Rozpoczynając swoją przygodę z Google Cloud Platform każdy nowy użytkownik otrzymuje darmowy voucher o wartości 300 dolarów. To kredyty, które można wykorzystać na dowolne usługi GCP przez 90 dni. Jeśli zdecydujemy się na współpracę z oficjalnym partnerem Google Cloud, możesz liczyć na kolejne benefity. Dla przykładu FOTC, po wyczerpaniu vouchera od Google, przekaże kolejny darmowy pakiet kredytów o wartości 500 dolarów. Voucher ten jest ważny przez 12 miesięcy.

Google Cloud Platform – bezpieczeństwo, elastyczność i oszczędność

Inwestycja w Google Cloud Platform opłaca się przedsiębiorcy z trzech powodów. Po pierwsze zwiększa on bezpieczeństwo swoich danych. Po drugie organizacja może bardziej elastycznie i zwinnie reagować na sytuację rynkową, skracając czas wdrażania nowych rozwiązań. Po trzecie tzw. TCO (Total Cost of Ownership), czyli całkowity koszt posiadania jest w przypadku chmury dużo niższy.

Materiał zewnętrzny partnera