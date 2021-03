Edyta Górniak od początku pandemii wzbudza wiele kontrowersji. Głośno było szczególnie o jej wypowiedziach negujących istnienie COVID-19 czy krytykujących szczepienia. Teraz wokalistka postanowiła odnieść się do istnienia cywilizacji pozaziemskich.

Wobec braku koncertów, wielu artystów w ostatnich miesiącach znacznie zaktywizowało swoją obecność w mediach społecznościowych. Wśród nich jest również Edyta Górniak, której wypowiedzi wywołują liczne komentarze, a nawet kontrowersje. W ostatnim czasie wokalistka znów odniosła się do aktualnej sytuacji.

Zdaniem Górniak, to, co teraz dzieje się na świecie, warto wykorzystać jako trampolinę. „Chciałabym, żebyście wszyscy potraktowali tę sytuację, która się dzieje wokół nas, na świecie, w Polsce, wszędzie, ten kontrast, tę niewygodę, niezgodę z wami, tę nienormalność, tę irytację, to przygnębienie i takie jakby zaganianie do piwnicy, żebyście potraktowali to jako trampolinę do tego, żeby nie chcieć tego, nie godzić się na to i odszukać swoją drogę i prawdę. A każdy kiedy ją odnajdzie – a to jest jedna uniwersalna prawda – to tam się spotkamy i w tej jedności będziemy stanowili taką siłę, o której mówił Pan Jezus” – mówiła.

Wokalistka stwierdziła, że teraz jest ku temu dobra okazja. „Teraz jest czas na wyzwolenie, wyciszenie, wiedzę, która była ukrywana przed ludźmi przez setki lat, do której mamy dzisiaj dostęp dużo łatwiejszy niż mieli nasi przodkowie – dziadkowie i pradziadkowie, ponieważ jest internet” – powiedziała.

Górniak o innych cywilizacjach: „Bardzo kochają ludzi”

Edyta Górniak podczas ostatniej sesji Q&A pytana była również o istnienie cywilizacji pozaziemskich. Wydaje się, że wokalistka nie ma w tej kwestii wątpliwości. „Na każdej planecie istnieje życie. Jest to wiedza znana od bardzo dawna, ale była to wiedza chroniona, ukryta bardzo, bardzo, bardzo szczelnie, przynajmniej przez 40 lat była ukrywana przez głównie głowy państw” – stwierdziła.

Zdaniem Górniak, pozaziemskie cywilizacje byłyby gotowe pomóc ludziom. „Zawsze czułam, ale nie miałam jakby wiedzy na ten temat, a teraz zgłębiłam tę wiedzę i absolutnie nie mam wątpliwości, że w naszej przestrzeni galaktycznej są różne cywilizacje wyższe, bardziej rozwinięte od nas i takie, które chcą nas wspierać, bardzo kochają ludzi, są gotowi pomóc i też inne, które może nie do końca kochają ludzi jako istoty Boże, może z zazdrości, nie wiadomo” – dodała.

Źr.: Facebook/Edyta Górniak