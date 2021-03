Sławomir po dłuższej przerwie znów daje o sobie znać. Wokalista zapowiada swoją nową płytę, a w piątek pokazał teledysk do piosenki „Będę z nią”. Nagrał ją wspólnie z akordeonistą Marcinem Wyrostkiem.

Sławomir ogromną popularność zdobył w 2015 roku. Utwory z jego pierwszej płyty, takie jak „Miłość w Zakopanem”, „Magiera” czy „Ni mom hektara” zdobyły w sieci ogromną popularność. Wokalista nagrywa i koncertuje wspólnie ze swoją żoną, Magdaleną Kajrowicz.

Teraz Sławomir pokazał klip do najnowszego singla pt. „Będę z nią”. Pochodzi on z najnowszej płyty artysty. Teledysk ukazał się w dniu urodzin wokalisty. „Dziś są moje urodziny. Specjalnie dla Was duża dawka słońca. Niech taniec Was poniesie. UDOSTĘPNIJCIE PROSZĘ klip i podzielcie się tą radością, żeby płynęła w świat. To dla mnie dzisiaj najlepszy prezent. Z góry DZIĘKUJĘ!!!” – napisał w mediach społecznościowych.

Piosenka została nagrana wspólnie ze znanym akordeonistą Marcinem Wyrostkiem. W teledysku oprócz samego Sławomira pojawiła się również jego żona Magdalena Kajrowicz. Można go zobaczyć poniżej.

Źr.: YouTube/SŁAWOMIR gwiazda Rock Polo