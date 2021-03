Lesław Żurek został zwycięzcą piątkowego odcinka programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Aktor przeniósł widzów do przedwojennej Polski, wcielając się w postać Aleksandra Żabczyńskiego.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to program, który już od lat cieszy się ogromną popularnością. W trwającej obecnie, 14. edycji show, stacja zdecydowała się przenieść format z soboty na piątek. Dodatkowo, jest on emitowany znacznie wcześniej, bo już o godzinie 20:00. Ma więc szansę zdobyć jeszcze większą popularność, tym bardziej, że uczestnicy prezentują w tej edycji bardzo wysoki poziom.

W ostatnim odcinku programu największy zachwyt wzbudził Lesław Żurek. Aktor przeniósł widzów do Polski sprzed wybuchu II wojny światowej. Wcielił się w Aleksandra Żabczyńskiego i wykonał jego hit pt. „Już nie zapomnisz mnie”. Występ wywołał u wielu osób ogromne emocje.

Zachwytu nie kryli jurorzy. „Według zasady: mniej znaczy więcej, zrobiłeś niewiele, a tak dużo. Brawo, gratuluję ci” – mówiła Małgorzata Walewska. „Nie spodziewałem się, że tyle emocji wywoła we mnie ten występ” – stwierdził z kolei Adam Strycharczuk.

Wszyscy jurorzy dali Lesławowi Żurkowi maksymalną liczbę punktów. Nie zmieniło się to po głosowaniu uczestników i to właśnie on został zwycięzcą piątkowego odcinka programu. Nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przeznaczył na Fundację „Siępomaga”.

