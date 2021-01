Minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wskazał termin, po którym chciałby, aby zdjęto obostrzenia z handlu. Polityk zapewnił, że zarekomenduje premierowi, aby obostrzenia znieść z handlu już po 17 stycznia. Chciałby zatem, aby już nie przedłużać obostrzeń wprowadzonych w grudniu.

„Będę rekomendował, by uwolnić ponownie handel od 18 stycznia” – powiedział Gowin. „Chcielibyśmy ogół społeczeństwa, a zwłaszcza przedsiębiorców możliwie szybko poinformować o tym, czego należy spodziewać się po 17 stycznia i jestem przekonany, że na początku przyszłego tygodnia będziemy mieli gotowe propozycje” – powiedział.

„Moja rekomendacja będzie taka, by uwolnić ponownie handel od 18 stycznia. Natomiast jeżeli chodzi o inne objęte obostrzeniami branże, dzisiaj byłoby za wcześnie na jakiekolwiek optymistyczne zapowiedzi” – dodał Gowin.

Gowin przywołuje słowa Czarnka

Pytany o znoszenie innych ograniczeń, Gowin powołał się na słowa szefa MEN, Przemysława Czarnka. „Mogę przywołać zapowiedź ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, że będzie dążył do tego, aby od 18 stycznia do szkół podstawowych wróciły pierwsze trzy najmłodsze klasy” – powiedział.

Obecne obostrzenia rząd wprowadził 28 grudnia i mają one potrwać do 17 stycznia 2021 r. Pod warunkiem, że rząd nie zdecyduje się na ich przedłużenie. Wprowadzone dodatkowe obostrzenia to m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich.

Nowe zakażenia

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 054 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej zachorowań odnotowano tym razem w województwie wielkopolskim. Resort poinformował również o śmierci 186 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 38 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 148 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 356 882 przypadki zakażenia koronawirusem. 30 241 osób nie żyje a 1 095 616 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. Polsat News