Dziennikarze radia RMF FM dotarli do treści listu, jaki Jarosław Gowin wystosował do działaczy Porozumienia. Były wicepremier tłumaczył swoją propozycję zmiany Konstytucji, ale pojawiły się też sensacyjne wątki. Okazuje się, że Mateusz Morawiecki i Łukasz Szumowski mieli się z nim zgodzić w sprawie terminu wyborów.

W ostatnich dniach premier Morawiecki niejednokrotnie mówił publicznie, że nie ma obecnie powodu, aby przekładać wybory prezydenckie. Tymczasem Jarosław Gowin w liście do działaczy swojej partii twierdzi zupełnie inaczej. Były wicepremier przekonuje, że zarówno Morawiecki, jak i Szumowski są bardzo krytyczni wobec majowego terminu wyborów. Jak twierdzi odchodzący wicepremier: obaj zgadzali się z nim, że przeprowadzenie głosowania 10 maja oznaczać będzie zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków.

„Znaleźliśmy się w wyjątkowym momencie historii – jako ugrupowanie, jako część obozu rządowego, jako naród i jako społeczeństwo. Świat, który znamy, skończył się, a my musimy odnaleźć się w nowej i nieznanej rzeczywistości.” – pisze Gowin w liście opublikowanym przez RMF FM. „Co więcej, na liderach życia publicznego, a za takich uważam każdego z Was, ciąży większa odpowiedzialność. To my musimy znaleźć odpowiedź na pytania, które zadają sobie nasi najbliżsi współpracownicy czy sąsiedzi.” – czytamy.

📍 @Jaroslaw_Gowin w liście do członków @Porozumienie__ twierdzi, że premier @MorawieckiM i minister zdrowia zgodzili się w rozmowach z nim, że wybory 10 maja to zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków.



Premier publicznie mówił „nie ma powodów, żeby przekładać wybory”. @RMF24pl pic.twitter.com/ZPIuB9tFfE — Patryk Michalski (@patrykmichalski) April 8, 2020

„Dlatego właśnie, w obliczu ostatnich wydarzeń byliśmy zgodni, że wybory w dniu 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. To przekonanie w rozmowach ze mną podzielał Premier, Minister Zdrowia, a także liderzy środowisk opozycyjnych.” – podkreślił Gowin.

Czytaj także: Hołownia zaatakował Gowina. Jest odpowiedź: „Taki duży chłopiec”

„Niestety po raz kolejny okazało się, że opozycja nie jest gotowa do wspólnej pracy na rzecz dobra wspólnego. Jedynym ugrupowaniem, które okazało się otwarte na rozmowy, było Prawo i Sprawiedliwość.” – pisze Gowin. „Jednocześnie nasi partnerzy w ramach Zjednoczonej Prawicy, wobec braku poparcia opozycji dla zmian konstytucyjnych, z niezrozumiałych dla mnie powodów nieustępliwie prą do przeprowadzenia głosowania 10 maja.” – czytamy.

Źr. rmf24.pl