Jesienna rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego może objąć wicepremier, minister rozwoju Jadwigę Emilewicz. Poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk poinformował, że lider jego partii Jarosław Gowin zamierza wrócić do rządu.

Temat rekonstrukcji gabinetu premiera Morawieckiego pojawia się coraz częściej w mediach. Dotychczas wielką niewiadomą pozostawał powrót do rządu Jarosława Gowina. Były wicepremier odszedł z rządu w czasie sporu wokół wyborów korespondencyjnych.

Od kilku tygodni spekuluje się, że lider Porozumienia będzie chciał powrócić do gabinetu Morawieckiego. Gowin miał nawet odrzucić propozycję objęcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości podchodzą do powrotu Gowina ostrożnie. Dotychczas powtarzano jedynie, że to szef Porozumienia powinien najpierw wyrazić chęć powrotu do rządu. W poniedziałek pojawił się pierwszy konkretny sygnał.

– Z tego co wiem, lider Porozumienia Jarosław Gowin zdecydował, że wróci do rządu – powiedział Kamil Bortniczuk w TVN24. Polityk Porozumienia zaznaczył, że nie zna resortu, który mógłby objąć lider jego partii.

Jeśli jednak potwierdzą się dotychczasowe informacje o radykalnym uszczupleniu rządu, wówczas Gowin zajmie miejsce wicepremier Jadwigi Emilewicz.

.@KamilBortniczuk: Jarosław Gowin zdecydował, że do rządu wróci, które ministerstwo obejmie po tej rekonstrukcji i w jakim kształcie, to wszystko się rozstrzygnie, kiedy prezesi zakończą negocjacje — Kropka Nad I (@KropkaNadI) September 7, 2020

– Które konkretnie ministerstwo obejmie i jak to konkretnie ministerstwo będzie wyglądało po tej rekonstrukcji, po spodziewanym ograniczeniu liczby ministerstw, to wszystko się rozstrzygnie – dodał.

Źródło: TVN24