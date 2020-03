Chcę zobowiązać władze uczelni do tego, żeby pilnie przystąpiły do analizy możliwości przejścia w jak najszerszym zakresie na kształcenie online – powiedział we wtorek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Oprócz Jarosława Gowina w konferencji prasowej w KPRM uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski i szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Jarosław Gowin powiedział, że być może w najbliższych dniach tego typu zalecenie – przejście w tryb nauczania online – będzie konieczne. Szef resortu nauki podkreślił, że kierowane przez niego ministerstwo rozważa czasowe zawieszenie zajęć na uczelniach. „Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z konferencjami rektorów” – zapewnił.

„Na dzisiaj nie stwierdzono żadnego przypadku zarażenia i wśród studentów, także studentów zagranicznych przyjeżdżających do Polski, ani wśród naukowców” – podkreślił.

Gowin powiedział, że środowisko akademickie ze względu na swoją międzynarodową mobilność należy jest w dużej grupie ryzyka zarażenia koronawirusem. „Dlatego od wielu dni działa zespół, w skład którego powołałem rektorów uczelni, jak i wybitnych naukowców od medycyny. Monitorujemy na bieżąco sytuację” – zapewnił.

Przypomniał o zaleceniu wydanym kilka dni temu przez MNiSW, aby odwołać wymianę zagraniczną i udział w konferencjach zagranicznych. „Dzisiaj chciałbym powtórzyć tą rekomendację ze szczególnym naciskiem” – podkreślił. Zaapelował też by rozważyć odwołanie na uczelniach imprez kulturalnych czy sportowych.

Zapowiedział też, że w przypadku rozprzestrzeniania się wirusa brana jest pod uwagę możliwość czasowego zawieszenia zajęć na uczelniach. „Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z konferencjami rektorów” – powiedział Gowin.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski, Dorota Stelmaszczyk