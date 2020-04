Od czasu dymisji z funkcji wicepremiera, Jarosław Gowin stara się przekonać liderów opozycji do swojego projektu zmiany konstytucji i przesunięcia wyborów. Dzisiaj odbył rozmowy z liderami PSL-Koalicji Polskiej, podczas których osiągnięto kompromis. Na wspólnej konferencji prasowej politycy zaproponowali nowe rozwiązanie i poinformowali o powołaniu wspólnego zespołu ekspertów.

Gowin przekonywał, że wybory 10 maja są niemożliwe do przeprowadzenia. „Po prostu brakuje czasu. Terminy 17 czy 23 maja są niekonstytucyjne. Tutaj stanowisko przytłaczającej większości konstytucjonalistów (…) jest takie, że zarządzeniem marszałek Sejmu nie można zmienić raz ustalonego terminu wyborów. A więc na 10 maja nie zdążymy, 17 i 23 maja to terminy niekonstytucyjne.” – mówił.

„Podczas dzisiejszego spotkania rozmawialiśmy o znalezieniu jakiegoś wariantu kompromisowego. Nie wykluczamy, że takim kompromisowym wariantem byłoby przeprowadzenie wyborów w sierpniu.” – oświadczył Gowin. „Czyli porządnie przygotowujemy głosowanie korespondencyjne, wprowadzamy na krótko stan klęski żywiołowej, co rozwiązuje nam problem 10 maja i pozwalamy Polakom rozstrzygnąć ten najważniejszy bój wyborczy w połowie sierpnia.” – doprecyzował lider Porozumienia. Zapowiedział, że porozmawia na ten temat z liderami Zjednoczonej Prawicy.

Gowin i Kosiniak-Kamysz powołują wspólny zespół

Kosiniak-Kamysz przyznał, że zarówno on, jak i Gowin pozostają przy swoich stanowiskach. „Ale jest też punkt wspólny, myślę, bardzo ważny. Jak wprowadzilibyśmy stan klęski żywiołowej, to jest możliwość odbycia wyborów w sierpniu. Wybory w sierpniu są dużo lepsze, niż wybory w maju, bo to jest najgorszy możliwy termin ze względu na życie, zdrowie i bezpieczeństwo.” – powiedział lider Ludowców.

Liderzy obu ugrupowań przyznał, że zgadzają się w sposobie walki z pandemią i koniecznością odmrażania gospodarki. „W tych obszarach jest daleko posunięta zbieżność w sposobie myślenia Porozumienia oraz Koalicji Polskiej. Dlatego zdecydowaliśmy o powołaniu wspólnego zespołu ekspertów, który pracować będzie nad rozwiązaniami zawartymi z jednej strony w „planie Sośnierza”, propozycjach naszego ugrupowania, a z drugiej strony w planie dla Polski, czyli propozycjach Koalicji Polskiej.” – mówił Gowin.

