Uważam, że powinniście się pozbyć Janusza Korwin-Mikkego z sejmowego koła poselskiego i jasno powiedzieć, co sądzicie o tym, co napisał – oświadczyła Agnieszka Gozdyra. Dziennikarka Polsat News zareagowała tak na komentarz polityka dotyczący gwałtu na 14-latce.

Wyrok wrocławskiego Sądy Apelacyjnego ws. gwałtu 26-latka na 14-latce doprowadził internautów do wściekłości. Media informują, że sąd nie zakwalifikował ataku, jako gwałtu, bo… dziewczynka nie krzyczała. Mężczyzna, który jest dalekim krewnym 14-latki, został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Decyzja sędziego jest w ostatnim czasie ostro krytykowana w mediach. „Sędzia, który uznał za argument, że gwałcona dziewczyna nie krzyczała, jako powód do obniżenia kary natychmiast powinien mieć wszczęte postępowanie dyscyplinarne i stracić możliwość orzekania” – napisał Andrzej Gajcy z Onet.pl.

Do dyskusji włączył się Janusz Korwin-Mikke. Poseł Konfederacji nie zgodził się z dziennikarzem Onetu. „To kryterium działa od 6000 lat!! Jeśli nie krzyczy, to widać tego chce. Jak bez tego odróżnić ofiarę – od dziewczyny, która owszem, chętnie…. ale potem oskarża o gwałt, bo boi się taty? To jakiś ruch WPM – White Pussy Matters; możliwość dowolnych oskarżeń” – napisał.

Agnieszka Gozdyra apeluje do polityków Konfederacji: Czas przestać udawać

Posłowi Konfederacji odpowiedziała Agnieszka Gozdyra. Dziennikarka Polsat News przypomniała pozostałym posłom formacji sprawę Roberta Węgrzyna sprzed lat, który został wykluczony z Platformy Obywatelskiej za słowa o lesbijkach. Zdaniem Gozdyry, politycy Konfederacji powinni wykluczyć ze swojej formacji Korwin-Mikkego.

„Wiem, że jesteście dobrze wychowani i (wg mojej wiedzy) nie akceptujecie takich poglądów. Czas przestać udawać, że JKM jest oryginalnym starszym panem, który czasem zszokuje opinie publiczną i nic się nie stanie” – przekonuje Gozdyra.

Dziennikarka uważa, że słowa Korwin-Mikkego są wyjątkowo szkodliwe. W jej opinii wpis może być interpretowany, jako usprawiedliwienie dla gwałtów i innych postaci wykorzystania seksualnego.

Wszyscy pamiętamy, jakie konsekwencje poniósł Robert Węgrzyn za słowa, że sobie by popatrzył. Otóż uważam, że jeśli Panowie z @KONFEDERACJA_ rzeczywiście potępiają słowa JKM o tym, że jeśli kobieta nie krzyczy, to widocznie chce być gwałcona, powinni go usunąć z koła poselskiego. — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) September 16, 2020

„Usprawiedliwia wszystkie gwałty, popełnione np. przy pomocy pigułki z gwałtu, po alkoholu (dorosła kobieta ma prawo być pijana, ale to nie znaczy, że można ją zgwałcić), wszystkie gwałty, gdy kobieta nie krzyczy, bo jest sparaliżowana strachem i wiele innych przypadków. To buszmeństwo w czystej postaci, nie obrażając buszmenów” – dodaje.

Gozdyra tłumaczy politykom Konfederacji, że część młodych sympatyków prawicy nie popiera tego typu wypowiedzi. W związku z tym apeluje o wykluczenie polityka z koła poselskiego.

„Jesteście mężami, ojcami, synami, do cholery. Są wśród was kobiety. W mniejszości, ale są. Uważam, że powinniście się pozbyć JKM z sejmowego koła poselskiego i jasno powiedzieć, co sądzicie o tym, co napisał. Jeśli tego nie zrobicie, to będzie oznaczać, że akceptujecie w swoim gronie (w większości męskim) takie zachowania, zdania i poglądy. Po prostu tak będzie” – dodała.

Źródło: Facebook, Twitter