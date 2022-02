Agnieszka Gozdyra odpowiada hejterom. Dziennikarka Polsat News zamieściła wymowny wpis, odnoszący się do dwuznacznych komentarzy, które czyta pod swoim adresem. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy podzieliła się refleksją na temat pandemii…

Zamieszanie wokół testowania polskiej łyżwiarki szybkiej Natalii Maliszewskiej na igrzyskach sprowokowało wielką dyskusję. Głos zabrała m.in. Agnieszka Gozdyra, która skrytykowała organizatorów.

Dziennikarka ubolewa, ponieważ pod wpisami znalazło się wiele obraźliwych komentarzy. – Jak zwykle na TT: napłynęły trolle i anonimy, zachwycone, że „ich racja”. Kończę więc zbiorczo dyskusję: nie, pandemia nie jest fejkiem – napisała.

-Tak, szczepienia działają. Tak, organizatorzy igrzysk postępują skandalicznie i podsycają teorie spiskowe. Miłego dnia (trolli będę wyciszać) – zastrzegła dziennikarka Polsat News.

Gozdyra odpowiada hejterom. Chodzi o dwuznaczne sugestie

Pod wpisem doszło do kolejnych dyskusji. Gozdyra odpowiadała m.in. na komentarz zamieszczony przez profil Konfederacji. – To w oczach decydentów i polityków nie „skandaliczne postępowanie”, ale wzorowe stosowanie się do procedur i obostrzeń, które będą podawali jako przykład innym organizatorom. Dlatego trzeba jak najszybciej PRZYWRÓCIĆ NORMALNOŚĆ – zaapelowali.

Mieliście sprostować fałszywe info, jakie podaliście na swoim instastory za W.Tumanowiczem, jakobym nie krytykowała fajerwerków WOŚP. Nie zrobiliście tego. Czekam. — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) February 6, 2022

Tymczasem Gozdyra przypomniała, że na profilu nie zamieszczono jeszcze sprostowania nieprawdziwej informacji. To jednak nie powstrzymało internautów. Liczba komentarzy rosła w zastraszającym tempie. W końcu dziennikarka Polsat News postanowiła uciąć wątek, jednocześnie odnosząc się do dwuznacznych sugestii, które wyczytała pod swoimi wpisami.

– I na koniec słówko do naprawdę sporej grupy tych, którzy zlecieli się, by mi napisać, że testuję się, bo lubię sobie… haha wsadzać hahaha – zaznaczyła. – Nie obrażacie mnie, ale ofiary #covid – tak właśnie. Te, które nie miały szansy się przetestować, zabezpieczyć, wyzdrowieć. Tyle – podsumowała.