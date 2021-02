Od kilku dni Ministerstwo Zdrowia informuje o wzrostach zakażeń koronawirusem. W tej sytuacji ponownie pojawiło się ryzyko, że rząd zdecyduje się zamknąć granice, lub mocno ograniczyć możliwość przemieszczania się. Do sprawy odniósł się minister Adam Niedzielski, który nie wykluczył takiego scenariusza.

Zamknięte granice? Adam Niedzielski nie wyklucza tego wariantu. „W przyszłym tygodniu zakomunikujemy informację o ewentualnym częściowym zamknięciu granic. Granice będą otwarte dla osób, które będą mogły wykazać się negatywnym wynikiem testu” – przekazał w rozmowie z Radiem ZET. Doprecyzował, że rząd może zamknąć jedynie południową granicę.

Zamknięte granice?

Minister przypomniał, że osoby, które podróżują transportem publicznym i przekraczają granice Polski muszą mieć negatywny wynik testu. „W tej chwili trwają prace, aby takie rozwiązanie zastosować w ramach transportu prywatnego” – potwierdził Niedzielski. „Granice będą otwarte dla osób mających negatywne testy. Ale to jest informacja na dzisiaj, bo dynamika wzrostów może być różna” – doprecyzował.

Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę na duży wzrost zakażeń w Polsce. „Wyniki nadal pokazują duże przyrosty, mówię o przyrostach względem poprzedniego tygodnia. Dzisiaj mamy dokładnie 8,5 tys. nowych zakażeń, to jest o 200 mniej niż wczoraj, ale tak jak mówiłem, trzeba to odnosić do poprzedniego tygodnia. Tutaj utrzymuje się ta wysoka różnica, bo to jest różnica rzędu 2 tys. przypadków” – stwierdził.

Nowe zakażenia

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8510 nowych potwierdzonych przypadkach zakażeń przez koronawirus. Zdecydowanie najwięcej nowych przypadków zanotowano na Mazowszu, ale w innych województwach również są duże liczby. Resort poinformował również o śmierci 254 kolejnych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 45 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 209 osób.” – precyzuje ministerstwo.

Od początku pandemii na terytorium Polski zanotowano dotąd łącznie 1 631 727 potwierdzonych przypadków zakażeń. Koronawirus przyczynił się do śmierci w sumie 42 077 osób.

