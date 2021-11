Wciąż napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. – Skala zaangażowania reżimu Łukaszenki w eskalację kryzysu migracyjnego jest ogromna – alarmuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON opublikował w sieci zdjęcie konstrukcji, która powstaje po stronie białoruskiej.

Sytuacja na granicy z Białorusią w dalszym ciągu pozostaje napięta i dynamiczna. Funkcjonariusze reżimu Alaksandra Łukaszenki starają się znaleźć coraz to nowe sposoby, by sprowokować polskich żołnierzy.

W nocy z 1 na 2 listopada grupa uzbrojonych w broń długą mężczyzn przekroczyła linię graniczną. Kolejny incydent miał miejsce w czwartek, kiedy to białoruski żołnierz usiłował oddać strzał z pistoletu sygnałowego w stronę polskich żołnierzy. Broń nie wystrzeliła. „100 metrów dalej, pięciu uzbrojonych Białorusinów próbowało zniszczyć ogrodzenie, jednocześnie krzycząc, że zastrzelą polskich żołnierzy” – informuje resort obrony.

Działania Białorusi powinny skłonić władze Polski do kontynuowania intensywnych działań na rzecz ochrony granicy – uważają przedstawiciele polskiej Straży Granicznej.

– Destabilizacja, z którą mamy aktualnie do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, wymaga natychmiastowych działań w kierunku budowy trwałego zabezpieczenia granicy państwowej – mówiła gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Okazuje się, że reżim Łukaszenki podejmuje kolejne działania. W piątek szef MON Mariusz Błaszczak poinformował opinię publiczną o konstrukcjach powstających w pobliżu tymczasowego ogrodzenia granicznego.

„Skala zaangażowania reżimu Łukaszenki w eskalację kryzysu migracyjnego jest ogromna. Białorusini budują nawet specjalną infrastrukturę, by przepchnąć migrantów do Polski. Powstają np. kładki kierujące ludzi na tereny bagienne” – poinformował szef MON. Do wpisu dołączył zdjęcie.