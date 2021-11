Zgrzyt w serialu „Na Wspólnej” TVN. Piotr Nowak odmówił ostatnio poddania się testowi na obecność COVID-19 – informuje „Fakt”. Do sprawy odniosła się Grażyna Wolszczak. Aktorka nie kryje zażenowania.

Piotr Nowak nie został wpuszczony na plan serialu „Na Wspolnej”. Z informacji „Faktu” wynika, że aktor odmówił wykonania obowiązkowego testu na koronawirusa. Stąd też produkcja, nie chcą narażać pozostałych artystów, zdecydowała o wyproszeniu Nowaka z miejsca pracy.

W sprawie pojawił się już komunikat stacji. „Na planie zdjęciowym jest obowiązek wykonywania testów, o czym każdy zostaje poinformowany z wyprzedzeniem i wyraża na to zgodę. Obecnie, ze względu na duży wzrost zachorowań, badania odbywają się regularnie i obowiązują wszystkich, bez wyjątku. […] Ciągłość pracy została utrzymana i nie ma wpływu na emisję odcinków” – pisze Biuro Prasowe TVN Grupa Discovery.

Portal swiatseriali.interia.pl opublikował fragment wypowiedzi autora, którą miał zamieścić w mediach społecznościowych. „Oficjalnie każdego dnia umiera w Polsce około 1300 osób. Naszych braci i sióstr. Obostrzenia, maski, dystans, szczepiony… nie zmniejszają tej liczby od prawie dwóch lat. Wręcz przeciwnie” – czytamy.

Sytuacją zniesmaczona jest Grażyna Wolszczak. – To nieodpowiedzialne w stosunku do samego siebie, do własnej rodziny, ekipy z planu i wszystkich współpracowników – powiedziała aktorka w rozmowie z serwisem Plejada Onet.

– W dobie rosnącej liczby zakażeń i niepewnej sytuacji na rynku filmowym spowodowanej koronawirusem tego typu działania są konieczne – dodała.