Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Na wiadomość zareagowała organizacja Greenpeace Polska.

„Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki. Właściwe służby już zostały poinformowane” – napisał Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy powiadomił internautów, że powołał sztab kryzysowy. Potwierdził również, że w związku z awarią prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły.

Awaria rurociagu ze ściekami z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Rurociąg się rozszczelnił i jest zalany. Dokładnie rok temu była podobna awaria, po której wymieniono rury na nowe. Rząd zapowiada wniosek do prokuratury która zbada kto zawinił. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/WMc7O5yeMs — Jacek Czarnecki (@JacekCzarnecki1) August 29, 2020

Na kolejną awarię w warszawskiej oczyszczalni ścieków zareagował także minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Polityk zapowiedział skierowanie sprawy do prokuratury. „[Trzaskowski – red.] ponosi pełną odpowiedzialność za skażenie Wisły” – podkreślił.

W kolejnym komunikacie prezydent Warszawy podkreślił, że dla zminimalizowania skutków zrzutu służby uruchomiły ozonowanie, natomiast spółka rozpoczęła mechaniczne oczyszczanie ścieków. Władze miasta będą przeprowadzały codzienne badanie wody w Wiśle na odcinku Warszawa-Płock.

Na kolejną awarię oczyszczalni zareagowało także Greenpeace Polska. W ubiegłym roku organizacja uznała reakcje polityków za „cyniczną rozgrywkę”. – Jesteśmy zdziwieni tym, jak instrumentalnie do awarii oczyszczalni ścieków Czajka podchodzą politycy – napisali.

Tym razem Greenpeace Polska stanowczo potępiło działanie władz Warszawy. „Złe wieści z Warszawy! Kolejna w ostatnich miesiącach awaria Czajki jest dowodem na nieudolność władz Warszawy. Czekamy na kolejne informacje o skali awarii i żądamy wyjaśnień jej przyczyn” – ogłosiła organizacja.

Źródło: Greenpeace Polska, Radio ZET