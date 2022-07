Po ponad 21-latach od śmierci Edward Gierek wciąż wywołuje wielkie kontrowersje w Polsce. Choć wielu Polaków wciąż krytykuje byłego I sekretarza PZPR, to jednak w środowiskach lewicowych jest on nadal uważany za symboliczną postać. Dowodem tego było ostatnie składanie kwiatów na jego mogile. Jak wygląda grób Gierka?

Edward Gierek zmarł 29 lipca 2001 roku w Cieszynie. Wówczas informację o jego zgonie przekazał syn, Adam Gierek. Były I sekretarz PZPR zmarł w wieku 88 lat, a oficjalną przyczyną zgonu była niewydolność płuc.

Kilka dni temu minęło dokładnie 21 lat od tych wydarzeń. Choć Gierek jest krytykowany przez prawicę oraz licznych ekonomistów, to jednak wciąż niektóre środowiska (głównie związane z nurtem lewicowym) darzą jego postać wielkim szacunkiem.

Kwiaty na jego grobie składał ostatnio m.in. jeden z liderów Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na fotografiach z sieci widać, że mogiła jest zadbana oraz niemal tonie w kwiatach.

Jako osoba, która żyła w czasach Gierka, ma ambiwalentny stosunek do tej postaci i obejrzała film 'Gierek' od początku do końca niniejszym pragnę podzielić się swoją recenzją: szmira.

Tak w dniu dzisiejszym wygląda grób Edwarda Gierka …wczoraj minęło 21 lat od jego śmierci ..🤗

Cała magdalenka powinna złożyć się na wieniec , ponieważ to dzięki Gierkowi mają koryto zapełnione.. To co Gierek zostawił, zapewniło im dostatnie życie , było co spieniężać .🥸 pic.twitter.com/7ub9xuozGf