Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz opowiedziała się przeciwko pomysłowi wprowadzenia zakazy wydawania wiz dla Rosjan chcących wjechać na terytorium Unii Europejskiej. Poszła jednak dużo dalej i zaproponowała, aby Rosjanom… przyznać specjalne stypendia.

Pomysł zakazu podróżowania dla Rosjan po Unii Europejskiej nie doczekał się jednogłośnego poparcia. Choć wiele państw popiera ten pomysł, to jednak pojawiło się również wielu przeciwników takiego rozwiązania, jako rzekomo nieetycznego.

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła także Gronkiewicz-Waltz. Najpierw skomentowała wpis dziennikarki TVN Anny Kalczyńskiej, która opowiedziała się za zakazem wydawania wiz Rosjanom. „1) odpowiedzialność zbiorowa w tej wojnie jest faktem i szerokie oddziaływanie na wolność podróżowania może realnie coś zmienić 2) antyputinowscy Rosjanie są bierni 3) Putin od dawna utrzymuje, że Zachód trawi rusofobia” – pisała Kalczyńska.

Była prezydent Warszawy przedstawiła jednak odmienne zdanie. „Jestem przeciw zakazowi wydawania wiz Rosjanom, gdyż powinni widzieć, na czym polega demokracja, a nie nauczą się tego inaczej niż dzięki podróżom na Zachód” – napisała Gronkiewicz-Waltz.

W kolejnym wpisie posunęła się jeszcze dalej. „Nie chodzi o odpowiedzialność (zbiorową – red.) tylko o to gdzie Rosjanie mogą się nauczyć co to jest demokracja jak nie zagranicą.ja bym jeszcze dawała stypendia tak jak nam dawał zachód przed 1989” – napisała Gronkiewicz-Waltz.

