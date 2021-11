Znany jezuita, o. Grzegorz Kramer, w poruszającym wpisie pożegnał Kamila Durczoka. Dziennikarz zmarł w wieku 53 lat. Informację podał branżowy serwis press.pl, który otrzymał potwierdzenie od rodziny dziennikarza.

Kamil Durczok zmarł w wieku 53 lat. Informacja w tej sprawie obiegła rano media. Jak podała Interia, dziennikarz trafił do szpitala, gdzie w nocy z poniedziałku na wtorek był reanimowany. Jego życia nie udało się uratować.

W poruszającym wpisie pożegnał go o. Grzegorz Kramer. Nie ukrywał, że w ostatnim czasie miał okazję nieco lepiej poznać dziennikarza. „Umarł Kamil Durczok. Dziwne uczucie. Smutek. W ostatnich miesiącach trochę gadaliśmy, trochę mnie wpuścił do swojego świata, za co jestem wdzięczny” – napisał.

Jezuita zdradził również, że uzyskał też pomoc od dziennikarza. „Chcę też napisać, że Kamil, w miesiącach, kiedy było u mnie bardzo źle, był jedną z Osób, która mi pomogła. Kamil dziękuję!” – dodał.

Umarł Kamil Durczok.

Dziwne uczucie. Smutek.

W ostatnich miesiącach trochę gadaliśmy, trochę mnie wpuścił do swojego świata, za co jestem wdzięczny.

Chcę też napisać, że Kamil, w miesiącach, kiedy było u mnie bardzo źle, był jedną z Osób, która mi pomogła.



Kamil dziękuję! pic.twitter.com/AfD1NaTPFJ — Grzegorz Kramer (@KramerGrzegorz) November 16, 2021

