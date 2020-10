Dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń w ostatnim czasie często komentuje sytuację związaną z pandemią koronawirusa. W rozmowie z Interią przedstawił pomysł radykalnych obostrzeń w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. W jego ocenie święto należy rozłożyć na kilka niedziel, a cmentarze zamknąć.

„Okres Wszystkich Świętych należy rozłożyć na poszczególne weekendy, a 1 listopada zamknąć cmentarze. Trzeba zrobić wszystko, aby to święto nie odbyło się w tym roku w takiej formie jak dotychczas” – mówi Grzesiowski w rozmowie z Interią. Dodaje, że decyzję należy ogłosić z dużym wyprzedzeniem, a nie w ostatniej chwili 30 października. „Wtedy ludzie dostaliby szału” – ocenia.

Grzesiowski: „Apelujemy o niewyjeżdżanie na Wszystkich Świętych”

Jak dotąd przedstawiciele ministerstwa nie przedstawili takiego pomysłu. Grzesiowski zaapelował zatem do samych Polaków. „Apelujemy o niewyjeżdżanie na Wszystkich Świętych, ale jeśli już ktoś się zdecyduje, to rozłożenie tych wyjazdów w czasie albo np. tylko w obrębie jednego województwa” – mówi.

„Zastanówmy się, Wszystkich Świętych to nie tylko wizyta na cmentarzu, to także spotykanie się całych rodzin, wspólne spędzanie czasu. Nagle 20 milionów ludzi zacznie się przemieszczać po całej Polsce.” – mówi Grzesiowski. „Co więcej, 1 listopada jest w tym roku w niedzielę, a zatem to będzie cały weekend. Jeśli dodamy do tego statystyki z poprzednich lat, zobaczymy też , ile wypadków drogowych jest w tym okresie. Wiele z tych osób musi trafić do szpitala. Czy znajdą się dla nich wolne łóżka? Obawiam się, że nie” – przyznaje.

Na cmentarze w maseczkach?

Wczoraj Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ zapewnił, że w resorcie zdrowia nie pojawił się dotąd plan wprowadzania zakazu poruszania się na Wszystkich Świętych. „Nie ma takich planów, byśmy wprowadzili zakaz poruszania się na 1 listopada. Przypomnę, że na cmentarzach obowiązuje nakaz dystansu w strefie zielonej. Jeśli nie możemy zachować dystansu półtora metra między osobami, wtedy zakładamy maseczkę” – wyjaśnia rzecznik ministerstwa zdrowia.

Rzecznik przypomniał jednak, że od soboty nieco zmienią się obostrzenia. Nakaz noszenia maseczek także na świeżym powietrzu będzie obowiązywał nie tylko w strefach czerwonych, ale także w żółtych. „Mówię od soboty, ponieważ żółta strefa od soboty będzie tą, w której obowiązuje nakaz noszenia maseczki” – wyjaśnia Andrusiewicz. W powiatach objętych tymi strefami będzie obowiązek noszenia maseczki także na cmentarzach.

