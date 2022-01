Dr Paweł Grzesiowski ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 ostrzega, że za kilka tygodni pandemia przybierze charakter „armagedonu”. Przy okazji w mediach społecznościowych zaatakował Barbarę Nowak, małopolską kurator oświaty, która niedawno wywołała burzę kontrowersyjną wypowiedzią na temat szczepień.

„Omicron w Polsce, za kilka tygodni armagedon, obecnie największy przyrost zachorowań w kraju widzimy w…Krakowie” – rozpoczął swój wpis Grzesiowski. „Ale tu na straży bezpieczenstwa w szkołach Pani Kurator, która twierdzi, że szczepionki to eksperyment, którego konsekwencje nie są do końca stwierdzone. Gratulacje+” – dodał kpiąco.

Wcześniej na antenie radia ZET Grzesiowski ostrzegał przed wariantem Omikron. „My sobie naprawdę nie zdajemy sprawy, że Omikron wylęga się w ciągu trzech dni i ma dwa razy większą zakaźność niż Delta. Porównanie tego do tsunami nie jest przesadą” – mówił pediatra.

„100 tys. to jest tylko to, co jesteśmy w stanie wykryć. Pamiętajmy, że w Polsce robi się średnio około 100 tys. testów dziennie i dlatego myślę, że w pewnym momencie może być tak, że tych zachorowań będzie 200 tys” – dodał Grzesiowski.

Przypomnijmy, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak wywołała burzę, gdy nazwała szczepionki „eksperymentem”. Później przeprosiła. „Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki” – napisała.

