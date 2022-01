Dr Hai Shao, lekarz chorób zakaźnych z Sharp Chula Vista Medical Center w San Diego, zabrał głos wariantu Omikron oraz przeziębienia. Powiedział, w jaki sposób odróżnić to czy dopadł nas koronawirus, czy to jedynie zwykłe przeziębienie.

Wariant Omikron od kilku miesięcy stał się dominującą mutacją koronawirusa na całym globie. Naukowcy z WHO wprost przyznają, że wariant opanował świat. Podkreślają również, że jest wysoce zakaźny, co sprawia, iż choruje na niego wiele osób jednocześnie. To z kolei doprowadza do tego, iż liczby zakażonych szybują w zastraszającym tempie.

Objawy, które wywołuje wariant Omikron są bardzo podobne do tych, które wywołują inne „przeziębieniowe” wirusy. O tym, jak odróżnić zakażeniem Omikronem od zwykłego przeziębienia mówi jednak dr Hai Shao, lekarz chorób zakaźnych z San Diego.

„To głównie gorączka, dreszcze, ból głowy, ból gardła, a wraz z rozwojem choroby dochodzą kaszel, duszności i trudności w oddychaniu” – mówi dr Shao wymieniając objawy, jakimi charakteryzuje się wariant Omikron.

Lekarz przyznaje, że objawy, które daje Omikron są podobne do przeziębienia, jednak istnieją trzy symptomy, które stanowią różnicę. „Unikalną cechą COVID-19 jest utrata węchu i smaku, których nie doświadczysz przy zakażeniu wirusami wywołującymi za przeziębienie” – powiedział medyk w rozmowie z amerykańską telewizją CBS. „Drugą sprawą jest to, że zwykle przeziębieniu zazwyczaj nie towarzyszy wysoka gorączka ani silny ból głowy, co przy Omikronie jest dominujące” – dodał.

„Jeżeli masz więc te objawy, to rozważ, że prawdopodobnie zachorowałeś na COVID-19, a nie na przeziębienie” – podsumował dr Shao.

źródło: medonet.pl, CBS