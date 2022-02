U niezaszczepionych kobiet w ciąży, zakażonych wirusem SARS-CoV-2, może dojść do zniszczenia łożyska – ostrzega dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. COVID-19 Naczelnej Rady Lekarskiej. Specjalista powołuje się na wyniki międzynarodowych badań.

Szczepienia u kobiet w ciąży przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 są zalecane przez towarzystwa naukowe, w tym również przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. Podkreśla się, że korzyści, jakie dają szczepienia kobiet w ciąży zdecydowanie przewyższają ewentualne ich ryzyko.

Z najnowszych badań wynika, że jednym z powikłań zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w czasie ciąży może być uszkodzenie łożyska i poronienie. „Koronawirus w ciąży może zniszczyć łożysko – to wnioski z analizy tkanek z autopsji 64 martwych urodzeń i 4 noworodków, które zmarły wkrótce po urodzeniu” – stwierdza na Twitterze ekspert ds. COVID-19 Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski. Zaznacza on, że wszystkie te przypadki dotyczyły nieszczepionych kobiet, które w czasie ciąży zachorowały na COVID-19.

Specjalista powołuje się na badania opublikowane przez „Archives of Pathology & Laboratory Medicine”. Przeprowadziła je międzynarodowa grupa specjalistów z 12 krajów (doi.org/10.5858/arpa.2022-0029-SA). Wynika z nich, że SARS-CoV-2 może spowodować znaczne zniszczenie łożyska, skutkujące nawet poronieniem.

Z innych badań wynika, że u kobiet w ciąży zakażonych koronawirusem najbardziej niebezpieczny jest ostatni miesiąc przed porodem, to wtedy najczęściej dochodzi do powikłań. Wskazują na to badania opublikowane w styczniu 2022 r. przez specjalistów ze Szkocji i Nowej Zelandii na łamach pisma „Nature Medicine”. Obserwacjami objęto 87 tys. kobiet będących w ciąży w okresie od grudnia 2020 r. do października 2021 r.

Wykazano, że w okresie ciąży na powikłania najbardziej narażone są kobiety, u których COVID-19 zdarzył się w okresie 28 dni przed porodem. W tym czasie występowały one wyraźnie częściej niż we wcześniejszych okresach ciąży i obejmowały również zgony dziecka. Autorzy badania zaznaczają jednak, że zdecydowana większość tych powikłań zdarzała się u kobiet, które nie zaszczepiły się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dr Sarah Stoch, jedna z autorek badania, podkreśla, że szczepienie przeciwko COVID-19 w okresie ciąży nie zwiększa ryzyka powikłań, natomiast zakażenie koronawirusem grozi nawet poważnymi komplikacjami. „Szczepienie w okresie ciąży ma kluczowe znaczenie w ochronie zarówno matki, jak i dziecka przed śmiertelnymi powikłaniami” – zaznacza.

Wskazują na to te same obserwacje: liczba powikłań u kobiet szczepionych w okresie ciąży jest taka sama, jak u tych kobiet, które nie zostały zakażone COVID-19. To dodatkowy argument – stwierdzają autorzy badania – przemawiający za tym, że szczepienia te w okresie ciąży są bezpieczne. „Szczepienie jest dla kobiet w ciąży najbardziej bezpieczną i skuteczną metodą ochrony przed COVID-19, zarówno dla niej jak i jej dziecka” – podkreśla dr Rachael Wood z Public Health Scotland. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Zbigniew Wojtasiński