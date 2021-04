Wystarczy spojrzeć na Izrael lub Wielką Brytanię i zorientować się, że szczepienia są jedyną drogą do normalności – powiedział prof. Włodzimierz Gut w rozmowie z serwisem wpolityce.pl. Wirusolog zdradził, że przyjął już pierwszą dawkę szczepionki.

-Dzisiaj zostałem zaszczepiony, dzięki niestawieniu się jednego. Zresztą bez żadnych komplikacji. Byłem zapisany i czekałem już bardzo długo – podkreślił prof. Gut w rozmowie z wpolityce.pl.

Wirusolog uważa, że tylko powszechne szczepienia mogą nam pozwolić opanować pandemię i wrócić do normalności. W tym kontekście eksperta zapytano o wyniki sondażu dla wpolityce.pl, z których wynika, że aż 45 proc. Polaków nie zapisało się na szczepienie lub nie zamierza przyjąć preparatu.

-Szczepionki mają to do siebie, że nie lubią medialnego szumu. Nie ma preparatu, który by działał i nie miał żadnych skutków ubocznych – powiedział.

-Jak przejrzy pan Internet to łowcy sensacji z reguły dominują. Nikt nie analizuje liczb. Wystarczy spojrzeć na Izrael lub Wielką Brytanię i zorientować się, że szczepienia są jedyną drogą do normalności – dodał.

Ekspert zaproponował oryginalne rozwiązanie dotyczące tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Europy. – Powiedziałem, że w końcu można je zorganizować, wpuszczający tych, którzy mają zieloną kartę, czyli zaszczepionych. W ten sposób, że ryzyko jest zerowe przy pełnych trybunach. Podczas, gdy reszta musiałaby być skazana na telewizję – oświadczył.