Guy Verhofstadt, znany belgijski polityk, nawiązał do spotkania z udziałem Mateusza Morawieckiego i Marine Le Pen. Jego wpis, w którym padły słowa o Putinie, odbił się w sieci szerokim echem.

Mateusz Morawiecki spotkał się niedawno z Marine Le Pen, liderką francuskiego Zjednoczenia Narodowego. Informację o tym fakcie opublikowała na swoich mediach społecznościowych francuska polityk. „Wspólnie omówiliśmy w szczególności niedopuszczalny szantaż stosowany przez Komisję Europejską w sprawie Polski” – napisała Le Pen.

🇫🇷🇵🇱 Honorée d’être reçue aujourd’hui par le chef du gouvernement polonais Mateusz Morawiecki.



Nous avons évoqué ensemble notamment le chantage inacceptable exercé par la Commission européenne sur la #Pologne, et j’ai tenu à lui apporter mon soutien. #EUCO @MorawieckiM pic.twitter.com/tNzIcZ2neq — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 22, 2021

Spotkanie premiera polskiego rządu z Le Pen wzbudziło sporo kontrowersji. Również w Polsce, gdzie pojawiło się wiele komentarzy ze strony polityków. „W tym czasie premier Morawiecki spotyka się w Brukseli z proputinowską i eurosceptyczną liderką skrajnej prawicy Marine le Pen” – pisał np. Donald Tusk. „Nie, wcale nie dziwi mnie spotkanie Mateusza Morawieckiego z Marine Le Pen. Zaskakujące, że o wsparcie nie poprosił Erica Zemmoura” – ocenił z kolei Marek Belka.

Teraz głos ws. rozmów Morawieckiego z francuską polityk zabrał Guy Verhofstadt. Znany belgijski polityk, który niejednokrotnie komentował sytuację w Polsce, zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Facebook. „Cóż za osobliwe połączenie! Łącząca Was nienawiść w stosunku do Europy musi być większa niż dzielący Was stosunek do jej wrogów” – napisał dołączając do wpisu przytoczony wyżej tweet Marine Le Pen.

To jednak nie koniec. Verhofstadt nawiązał bowiem do Władimira Putina. „Chyba, że Morawiecki też już dołączył do obozu Putina” – napisał kontynuując poprzednią część swojego facebookowego wpisu.